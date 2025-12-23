L'Arabie saoudite sous les flocons, du jamais vu depuis 30 ans : pourquoi neige-t-il dans le désert ?

De la neige en Arabie saoudite ? Ceci n'est pas une blague mais bien un phénomène rare qui ne s'est pas produit depuis 30 ans.

Des paysages désertiques de l'Arabie saoudite se sont retrouvés sous la neige mercredi 17 décembre et jeudi 18 décembre. Le sable était recouvert par la neige et les températures ont chuté en dessous les zéros degrés Celsius. Cet épisode hivernal rare ne s'était pas produit depuis 30 ans.

Les montagnes cernées de désert se sont transformées en un paysage hivernal extraordinaire après plusieurs intempéries inhabituelles : chutes de neige, fortes pluies et chute des températures ont balayé une grande partie du pays suscitant émerveillement et prudence chez les habitants, selon Arab News. Les chutes de neige ont touché certaines régions du nord de l'Arabie saoudite mercredi, tandis que du froid et de fortes pluies ont frappé plusieurs villes et d'autres parties de la région.

La station de montagne Trojena située sur le Jebel Al-Lawz dans la province de Tabuk et culminant à 2 600 m, était recouverte de neige et a connu quelques faibles pluies. D'autres pluies légères à modérées ont été observées à Bir Bin Hermas, Al-Ayinah, Ammar, dans le gouvernorat d'AlUla et à Shaqra et sa banlieue, tandis que plusieurs autres régions, dont Riyad, ont connu des pluies modérées à fortes. La capitale saoudienne, Riyad, a connu des difficultés dès les premières heures de jeudi, avec un épais brouillard persistant tout au long de la journée.

Toutes les écoles de la capitale sont passées à l'enseignement à distance en raison des intempéries qui persistent depuis lundi. Le Centre national de météorologie (NCM) prévoyait davantage de neige dans les parties nord de la région de Riyad. Les gouvernorats d'Al-Majmaah et d'Al-Ghat, au nord de Riyad, ont connu des chutes de neige jeudi matin, ce qui a entraîné des accumulations sur les hauts plateaux et les zones dégagées, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour admirer les chutes de neige à Al-Majmaah et Al-Ghat. Thamr Alotaibi. "C'est du jamais vu, alors nous sommes ravis. Mes amis et moi allons vivre cette merveille hivernale, ce sera une expérience extraordinaire", a déclaré un habitant de Riyad au média.

Le porte-parole officiel du NCM, Hussein Al-Qahtani, a expliqué que les conditions météorologiques affectant le nord de la région de Riyad étaient dues à une masse d'air froid qui avançait dans la zone, accompagnée de nuages ​​porteurs de pluie. Cela a contribué à faire chuter les températures dans certaines régions ce qui a engendré des chutes de neige tôt le matin. Les autorités ont recommandé aux habitants à rester prudent sur les routes en raison du risque de formation de verglas, et de respecter les autres consignes de prévention.