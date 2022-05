"Olivia Grégoire et Manuel Valls : une courte idylle remarquée"

OLIVIA GREGOIRE. Elle pourrait devenir porte-parole du gouvernement à l'issue du remaniement. Olivia Grégoire, figure LREM et ancienne communicante, a un temps été très proche de Manuel Valls, quelle retrouve aujourd'hui dans la majorité...

Elle s'appelle Olivia Grégoire. Son nom ne vous dit peut être rien, mais en quelques années, cette femme de 43 ans, élue députée avec l'étiquette de la République en marche en 2017, est devenue une des figures de la majorité. Si bien quelle pourrait hériter du Porte-parolat du gouvernement dans le nouveau gouvernement Borne qui sera annoncé ce vendredi 20 mai. Olivia Grégoire, qui depuis juillet 2020 était déjà secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire, avait défrayé la chronique il y a quatre ans tout juste, en avril 2018. A l'époque, un certain Manuel Valls, ancien Premier ministre tout juste séparé de la musicienne Anne Gravoin, confirmait dans la presse people être en couple avec cette ancienne communicante lancée en politique.

Olivia Grégoire devrait, si les rumeurs se confirment, se trouver à un poste autrement plus exposé médiatiquement désormais et donc voire son éphémère idylle avec Manuel Valls déterrée par les magazines dans les semaines qui viennent. Tandis que l'ancien Premier ministre fait l'objet de railleries pour sa promotion insistante et sans doute intéressée d'Emmanuel Macron, on se souvient notamment qu'en novembre 2017, Olivia Grégoire avait publiquement pris sa défense, au moment où il tentait d'intégrer la majorité.

Quand Olivia Grégoire défendait Manuel Valls

Alors que l'ancien Premier ministre avait été accueilli fraîchement dans les rangs macronistes après l'élection d'Emmanuel Macron - il voulait être candidat LREM lors des législatives, mais n'avait pas obtenu l'investiture -, Olivia Grégoire avait assuré sur Radio Classique que son "collègue" était "plutôt bien inté­gré". "Ce qu'on voit de l'exté­rieur n'est pas ce que je vis à l'inté­rieur, Manuel Valls va très bien", ajoutait-elle alors, quand on lui parlait d'un homme politique "isolé poli­tique­ment" après son expérience du pouvoir et son départ du PS.

Le couple Olivia Grégoire - Manuel Valls s'est pourtant séparé après quelques mois seulement, à l'été 2018, avant que l'ancien maire d'Evry s'envole pour l'Espagne et pour Barcelone, avec la suite qu'on connaît... La relation supposée de Manuel Valls avec la riche héritière espagnole Susana Gallardo Torrededia mettra un coup d'arrêt à cette aventure parapolitique. Depuis, Olivia Grégoire est passée à autre chose : les différentes biographies indiquent qu'elle est aujourd'hui en couple avec Philippe Aubry, "spécialiste des effets spéciaux au cinéma". Le 27 juillet dernier, enceinte de 5 mois, elle se faisait vacciner devant les caméras par le ministre de la Santé Olivier Véran lui même, pour rassurer sur les effets du vaccin contre le Covid pendant la grossesse

Olivia Grégoire, Porte-parole d'expérience ?

Olivia Grégoire ne sera pas totalement démunie si elle devient Porte-parole de l'équipe Borne. L'actuelle secrétaire d'Etat, qui se présente comme une femme d'affaires et une représentante de la société civile, a travaillé au Service d'information générale du gouvernement sous Jean-Pierre Raffarin, lorsque Jacques Chirac était à l'Elysée. Elle a ensuite intégré le cabinet de Xavier Bertrand lorsqu'il était ministre de la Santé. Elle ne cache pas non plus son amitié avec Edouard Philippe.

Olivia Grégoire fut en outre porte parole du groupe LREM à l'Assemblée quand elle était députée, ponctuant les travaux en commission ou en séance de ses interventions carrées, fermes, sans fioritures. Car quand elle a fait son entrée dans le grand bain de la politique, après avoir battu la droite dans la 12e circonscription de Paris, jusque là détenue par Philippe Goujon, Olivia Grégoire n'a pas hésité à se présenter comme une "femme à poigne", qui a connu l'expérience de l'adversité. Un tempérament de "battante", comme elle le disait sur le plateau de France 24 au lendemain de son élection en 2017.

Olivia Grégoire, une trajectoire semée d'obstacles

Son parcours n'a en effet "pas été pavé de roses" selon ses propres termes. Née le 30 septembre 1978 à Paris, Olivia Grégoire est passée par Sciences Po puis par l'ESSEC. Elle a été directrice du développement durable dans plusieurs agences de publicité. Après une période sans emploi, elle fondera finalement son propre cabinet en stratégie d'influence, Olicare, pour accompagner les dirigeants dans leurs choix stratégiques.

"J'ai connu le chômage, les prud'hommes, j'ai monté ma boîte", confiait-elle aussi à l'Obs après sa victoire aux législatives, pour défendre sa légitimité et prévenir qu'elle garderait sa liberté de penser dans un groupe macroniste qu'on dit très discipliné. "Vous croyez qu'à 38 ans je vais me mettre le doigt sur la couture du pantalon ? Entre godillot et frondeur, il y a une marge de manœuvre, il n'y a pas que deux cases sinon je ne sais pas où je vais m'asseoir."