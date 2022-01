Yannick Jadot : sondages, programme... La campagne s'accélère

JADOT. Deuxième candidat de gauche dans les sondages, l'écologiste Yannick Jadot peine encore à dépasser les 10% d'intentions de vote au premier tour. Il refuse pourtant de se soumettre à la Primaire populaire, qu'il apparente à "une forme de tromperie" pour les personnes inscrites. Toutes les informations autour de sa campagne sur cette page.

Dernières actualités

Yannick Jadot dénonce la Primaire populaire et propose de "renationaliser EDF" Chronique de campagne du 17 janvier 2022. 17h15. Ce dimanche, le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a dénoncé sur le plateau du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI une forme de "tromperie" dans le processus de la Primaire populaire : "Ce que je veux faire, c'est la guerre pour le climat, c'est pas la guéguerre avec la vieille gauche" a martelé celui qui s'était retiré de la course présidentielle au profit de Benoît Hamon en 2017. Et de détailler : "Il y a une forme de tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin faisant croire que, finalement, les personnes qui sont sur la liste pourraient accepter le résultat de ce vote". Celui qui a toujours refusé en bloc de participer au mouvement d'initiative citoyenne a enfin rappelé que sa "candidature est issue d'une primaire citoyenne" et non d'un "sondage sur un corps électoral très particulier." Yannick Jadot a également profité de cette prise de parole afin d'exprimer sa volonté de "renationaliser" EDF : "L'électricité est un bien commun" , a notamment affirmé le candidat à l'élection présidentielle, qui souhaite également une commission d'enquête sur le "fiasco" de Flamanville. Pour rappel, l'Etat est actuellement actionnaire à 84% du capital d'EDF : Yannick Jadot souhaite qu'il rachète le reste des parts d'entreprises afin de faire de l'entreprise un "établissement public EPIC" [établissement public à caractère industriel et commercial] - statut qu'Electricité de France a perdu en 2004. 5% pour Yannick Jadot selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 17 janvier 2022. 13h15. Le dernier sondage réalisé par Opinion Way, publié lundi 17 janvier 2022, crédite Yannick Jadot de 5% des voix. Un score loin d'atteindre les 10% et bien insuffisant pour se qualifier au second tour. En dépit d'une campagne menée sur le front de l'écologie, sujet cher à de nombreux français, Yannick Jadot ne parvient pas à franchir une étape dans sa campagne présidentielle qui lui permettrait d'atteindre, à minima, 10%. Qu'importe, le député européen veut aller au bout de son engagement et ne rangera pas sa candidature derrière un autre prétendant à l'Elysée, comme il l'avait fait en 2017.

Natif de l'Aisne ayant grandi en Picardie, Yannick Jadot suit des études d'économie et de commerce international en économie du développement à Paris-Dauphine. Il est diplômé à 23 ans et quitte la France pour le Burkina Faso puis le Bangladesh où il s'engage dans une ONG. Son militantisme débute en 1995 lorsqu'il intègre l'ONG Solagral avec qui il participe à des manifestations altermondialistes. En 2002, il rejoint Greenpeace France, chargé des campagnes hexagonales de l'ONG. C'est ainsi qu'il pénètre en 2005 dans le port de sous-marins nucléaires à Brest. Une action qui lui a valu d'être condamné pour "atteinte aux intérêts supérieurs de la nation".

Yannick Jadot a également fait condamner… et notamment EDF, du moins un salarié. Pierre-Paul François, cadre chez le géant de l'électricité, avait, via une agence privée spécialisée, fait pirater des données informatiques du militant en 2006 lorsqu'il était chez Greenpeace. Celui qui était alors chargé de mission sur la sécurité des centrales nucléaires d'EDF a été condamné par la justice.

En septembre 2008, Yannick Jadot quitte Greenpeace pour se lancer en politique aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et rallie Europe Ecologie en vue des élections européennes. Chargé de la communication durant la campagne, il est propulsé tête de liste dans l'ouest et est élu au Parlement européen (16%). Depuis, il n'a plus quitté Strasbourg ni Bruxelles, réélu en 2014 et 2019.

En 2016, Yannick Jadot se présente à la primaire écologiste, organisée en vue de la présidentielle de 2017, et remporte le scrutin face à Michèle Rivasi. Finalement, l'élu ne va pas au bout et rallie Benoît Hamon avant le premier tour du scrutin élyséen.

Interrogé sur France Info, Yannick Jadot a fait savoir qu'il voulait porter "une écologie de l'action", après "un quinquennat de renoncement climatique". Dans les grandes lignes de son projet, il souhaite :

Arrêter de verser de l'argent public à une entreprise engagée dans les énergies fossiles ;

Une sortie du nucléaire sur quinze ou vingt ans ;

Un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an pour reconstruire l'économie, accélérer la rénovation des logements, déployer les énergies renouvelables et tout ce qui relève des mobilités collectives et décarbonées ;

Des cantines à 100 % bio, de qualité et locales ;

Une TVA à 0 % sur les produits bio et de proximité ;

Interdire l'élevage en cage et les élevages d'animaux à fourrure ;

Interdire les ventes des voitures diesel et thermiques classiques à partir de 2030 ;

Fusionner le RSA et la prime d'activité pour créer un revenu citoyen ;

Jusqu'à 50 %, des salariés dans les instances de décision des entreprises ;

Un septennat non renouvelable pour le président, la proportionnelle aux législatives et la mise en place de référendums d'initiative locale ;

Une légalisation " sous contrôle public, pour traiter les personnes en addiction " au cannabis.

Si elles tournent d'ordinaire autour de 7 à 8%, les intentions de vote en faveur de Yannick Jadot au premier tour de l'élection présidentielle tombent à 5% dans le dernier sondage d'Opinion Way. Il reste cependant le deuxième candidat de gauche, juste Jean-Luc Mélenchon et devant Christiane Taubira et Anne Hidalgo.

Si le candidat d'Europe Ecologie - Les Verts fait partie des sept candidatures retenues par les organisateurs de la Primaire populaire (mouvement d'initiative citoyenne qui se tiendra entre les 27 et 30 janvier), Yannick Jadot assurait ce dimanche 16 janvier sur LCI avoir demandé à plusieurs reprises que son nom soit retiré de la liste des candidats de gauche à l'investiture. Pour le candidat écologiste, l'initiative s'apparente à une "tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin, en faisant croire que finalement, les personnes qui sont sur la liste pourraient accepter le résultat de ce vote".

C'est l'un des sujets sensibles chez EELV et le second tour de la primaire a été à l'image des divergences internes. Entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, les visions diffèrent sur l'avenir du nucléaire en France. Mais tous deux souhaitent y mettre fin. Si la candidate veut en sortir "le plus rapidement possible", celui qui est arrivé en tête à l'issue du premier tour du scrutin interne estime "qu'il faudra une bonne quinzaine d'années pour en sortir", étant lucide sur la question : "nous en sommes tellement dépendants", a-t-il concédé. "Sortir progressivement du nucléaire, c'est investir et créer des emplois", avait-il ajouté sur France Info.