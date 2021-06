Julien Odoul : de bons sondages pour les régionales 2021

Le candidat du Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté est donné en tête du premier tour selon le dernier sondage. Sa campagne est toutefois rythmée par les polémiques qui pourraient impacter ses ambitions.

La tête de liste du Rassemblement national n'en est pas à sa première polémique, mais ces derniers jours, Julien Odoul se retrouve au cœur de plusieurs polémiques alors qu'il mène sa campagne pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le dernier sondage OpinionWay pour La République en Marche, publié le 1er juin, lui est plutôt favorable, puisqu'il le donne en tête du premier tour avec 30% des voix contre 20% pour le LR Gilles Platret, 19% pour la socialiste Marie-Guite Dufay et 14% pour Denis Thuriot de LREM. La victoire du candidat RN n'est pourtant pas le scénario privilégiée, selon l'enquête qui prévoit deux scénarios. En cas de quadrangulaire, Julien Odoul resterait en tête avec 32% des voix et l'union de gauche rassemblées derrière la présidente sortante se hisserait en deuxième position avec 30%, Gilles Platret obtiendrait 23% et 15% pour Denis Thuriot.

Mais la gauche l'emporterait dans une triangulaire avec le retrait de la majorité présidentielle en récoltant 38% des suffrages, Julien Odoul rétrograderait en deuxième position avec 34% des voix et le candidat Les Républicains obtiendrait 28% des suffrages. Mais à l'approche du premier scrutin, ses dérapages remis sur le devant de la scène et l'absence de soutien de plusieurs de ses colistiers pourraient desservir le candidat lepéniste. En moins d'une semaine ce sont pas moins de quatre événements qui ont fait une mauvaise publicité à Julien Odoul : le boycott de certains élus nommés sur sa liste appelant à ne pas voter pour lui, la publication des photos et de vidéos érotiques datant de 14 ans, l'accusation portant sur un emploi fictif et la publication d'un enregistrement audio, dans lequel il fait des commentaires sur le suicide d'un agriculteur.

Un candidat peu soutenu par ses colistiers

Si Marine Le Pen est bien derrière sa tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas le cas de tous les élus du groupe RN dans la région. La première marque de désamour a été initiée par Franck Gaillard, conseiller régional sortant et colistier de Julien Odoul mais nommé en neuvième position, soit à une place inéligible en cas de défaite. Visiblement irrité par la décision du candidat, l'élu a ouvertement appelé les électeurs - y compris ceux du RN - à ne pas voter pour la liste du parti et à s'abstenir. "Nous avons eu un différend avec Julien Odoul pendant le mandat. Il prône les élus locaux de terrain. Mais il m'a mis à une place non-éligible en cas de défaite. J'estime avoir toute ma place au sein du conseil régional même en cas de défaite pour l'implantation locale. [...] Je pense que c'est une grosse erreur politique de ne pas mettre les locaux en avant de la scène. Monsieur Odoul s'est pris pour un chef parisien en faisant une liste comme il voulait" expliquait Franck Gaillard au France 3, le 31 mai. D'autres conseillers partageaient cet avis, mais ce boycott non dissimulé venu de l'intérieur ne semblait pas inquiéter Julien Odoul qui a balayé ses critiques d'un revers de la main : "Je n'ai pas envie de réagir. Je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Je me concentre sur la campagne". Une semaine plus tard, trois autres ex-conseillers ont porté un nouveau coup contre le représentant du RN. Ils l'ont accusé d'employer une collaboratrice de façon fictive dans une lettre adressée au procureur de la République de Dijon. Selon Le Monde, les signataires indiquent ne jamais avoir croisé la jeune femme en question dans les bureaux et notent un "décalage de deux mois entre sa date d'embauche et sa prise de fonctions".

Une plaisanterie de mauvais goût ?

Le vendredi 4 juin, Libération a retranscrit les remarques d'élus, dont Julien Odoul, sur les suicides d'agriculteurs lors d'une réunion interne du parti en 2019. La rédaction, en possession d'un enregistrement sonore où certains passages sont difficilement audibles, explique qu'alors que le suicide d'un éleveur est au centre de la conversation, la tête de liste intervient pour demander : "Est-ce que la corde est française ?", avant que des rires ne se fassent entendre. L'intéressé a d'abord dit "ne pas se souvenir de l'échange" mais s'est plus tard défendu de parler d'un "loup" et non de l'éleveur. Il appuie son explication sur la phrase de Jacques Ricciardetti qui précédait sa plaisanterie mais à moitié inaudible : " … de l'agriculteur qui se pend au faîtage de son hangar. Doit-il y avoir une trace ? S'est-il pissé dessus ?" Marine Le Pen a elle-même repris cette défense le 6 juin sur la plateau du Grand Jury de RTL. "Vous ne pouvez pas faire autrement que de voir qu'il ne parle pas du tout du suicide des agriculteurs. Il parle du loup, des défenseurs du loup. (…) C'est très grave d'utiliser ce type de méthode" a-t-elle souligné avant de dénoncer un "déversement (…) de boules puantes " et de " manipulations (…) indignes".