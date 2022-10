Lula : pauvreté, environnement... Quel est son programme pour le Brésil ?

PROGRAMME LULA. Elu président de la République fédérale du Brésil ce dimanche 30 octobre, Lula doit désormais gouverner un pays en proie aux crises économique, sociale et environnementale. Comment compte-il "redresser" le Brésil ?

C'est la troisième fois que Lula est élu président de la République fédérale de Brésil. Mais en remportant l'élection ce dimanche 30 octobre 2022 c'est à la tête d'un pays bien différent de celui qu'il a dirigé il y a plus de dix ans que l'homme politique s'installe. Durant le mandat de Bolsonaro la crise socio-économique s'est aggravée et la crise environnementale a pris une envergure sans pareille avec la dévastation massive d'une partie de l'Amazonie. Le pays souffre aussi d'une nouvelle fracture : la crise démocratique qui pousse les citoyens à ne plus croire aux institutions et est à deux doigt de faire basculer le Brésil.

Lula a jugé son prédécesseur responsable de la situation dramatique du pays et a promis de redresser le Brésil et de redorer l'image du géant de l'Amérique du Sud. La tâche s'annonce longue et difficile mais Lula doit tenir sa promesse. Le nouveau chef d'Etat entend s'appuyer sur son programme dont beaucoup de points sont restés flous durant la campagne quand d'autres semblaient reprendre les politiques défendues par Lula en 2002 et 2006 lors de ses premiers mandats. Mais plus d'une décennie plus tard et dans un contexte très différent où Lula doit rendre des comptes aux partis du centre droit auxquels il s'est allié et avec un parlement majoritairement à droite, le programme présidentiel du chef d'Etat sera-t-il suffisant ?

Quel est le programme de Lula ?

Le programme de Lula semble très similaire à celui défendu pour ses deux précédents mandats en particulier sur le plan économique où le mot d'ordre reste la redistribution sociale. Le candidat du Parti des Travailleurs a toutefois adapté ses projets présidentiels avec les enjeux actuels à commencer par la crise environnementale qui touche l'Amazonie ou encore la politique internationale de laquelle le Brésil a été mis à l'écart. Voici ce qu'il faut retenir du programme de Lula :