Mort de Michèle Rivasi : de quoi l'eurodéputée écologiste est-elle décédée ?

La députée européenne Europe Écologie-Les-Verts est subitement décédée ce mercredi 29 novembre 2023 alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au parlement européen. Que s'est-il passé ?

Les écologistes sont en deuil. Le parti EELV a appris ce mercredi 29 novembre 2023 la mort soudaine de l'une des siens. Michèle Rivasi, eurodéputée drômoise estampillée Europe Écologie-Les Verts, est décédée alors qu'elle était sur le point de se rendre au parlement européen à Bruxelles, en Belgique. Née le 3 février 1953 à Montélimar, celle qui était députée européenne depuis quatorze ans aurait été victime d'une crise cardiaque, indique France Bleu.

Avant d'embrasser une carrière de députée européenne en juillet 2009, Michèle Rivasi avait été conseillère générale de la Drôme, entre 2008 et 2009, mais également députée socialiste de 1997 à 2002. En parallèle de sa vie d'eurodéputée, Michèle Rivasi avait aussi été, entre 2008 et 2020, conseillère municipale de Valence.

Fondatrice de la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité

Au cours de sa carrière, Michèle Rivasi s'était notamment illustrée en fondant, au lendemain de la terrible catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) dont l'objectif était notamment de contrer les études de l'État selon lesquelles le nuage radioactif devait s'arrêter à la frontière, en s'appuyant sur ses propres analyses. Michèle Rivasi est également connue pour son combat contre le scandale de la peinture au plomb dans les écoles, mené lorsqu'elle était députée. À Bruxelles, elle était aussi devenue l'une des ferventes opposantes du glyphosate.

Vive émotion chez les écologistes à l'annonce de la mort de Michèle Rivasi

Chez les écologistes, les réactions n'ont pas tardé, après l'annonce de la mort de Michèle Rivasi ce mercredi. "J'ai l'infinie tristesse d'apprendre la disparition brutale de Michèle Rivasi, députée européenne écologiste. Elle était de ces infatigables militantes, conviviale, authentique, accessible", s'est émue sur X (ex-Twitter) la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier, ajoutant : "Nous pleurons une grande dame de l'écologie politique. Toutes nos pensées à sa famille."

Comme relayé par Le Monde, l'eurodéputé David Cormand aurait confié, dans un message interne envoyé à ses collègues : "Nous sommes anéantis par cette nouvelle. Nous étions toutes et tous profondément attachés à Michèle." Pour lui, "on ne [pouvait] qu'être amoureux de Michèle [Rivasi], car tout en elle inspir[ait] la convivialité, l'accessibilité, l'authenticité. Même dans ses coups de gueule, sa franchise intransigeante et bienveillante l'emportait sur tout le reste". Future tête de liste d'EELV en 2024, Marie Toussaint a également rendu hommage à la foi "inébranlable" de Michèle Rivasi "dans l'action militante, son écoute des citoyens, son indépendance acérée", notant que "sa lutte permanente contre tous les lobbies en ont fait une grande dame de l'écologie".