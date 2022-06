"Assemblée nationale : découvrez la liste des députés élus et la composition de l'hémicycle"

LISTE DES DÉPUTÉS. Les élections législatives n'ont abouti à aucune majorité claire. Mais 577 députés ont bel et bien été élus ou réélus à l'Assemblée nationale. Voici la liste complète des députés de la 16e législature qui débute à la fin juin...

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 9h32] Les 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022 sont désormais tous connus. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ministère de l'Intérieur a bouclé les résultats définitifs de cette élection, qui s'est traduite par l'incapacité des différents partis politiques représentés à réunir une majorité nette. Ensemble! la coalition des candidats d'Emmanuel Macron, n'a elle-même pas réussi à réunir les 289 élus nécessaires à la majorité absolue.

Tous les députés élus ce dimanche 19 juin se retrouveront dans les prochains jours au Palais Bourbon pour le début solennel de la 16e législature. Le discours de politique général d'Elisabeth Borne, programmé le 5 juin, sera le premier temps fort de cette nouvelle page. Et le climat promet d'être tendu, l'exécutif étant déjà contesté par l'opposition pour la faiblesse de la majorité. Les élus macronistes ont remporté 245 sièges, devant la coalition de gauche Nupes et ses alliés à 131 sièges et le RN qui réalise une percée historique à 89 sièges. Le nouvel hémicycle comptera 37,3% de femmes, en recul par rapport à 2017 (39%).

Voici la liste complète des 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble les noms des élus et leur score au deuxième tour du scrutin.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

Le groupe de la majorité Ensemble! est arrivé en tête de ces élections législatives, avec 245 sièges à l'Assemblée. Une victoire donc pour Emmanuel Macron, mais une victoire loin de l'objectif fixé, le chef de l'Etat récolte "seulement" une majorité relative lors de ces élections. Un résultat qui l'obligera a effectuer certaines alliances, on pense notamment à la droite de l'hémicycle et au groupe Les Républicains. La Nupes n'obtient pas elle non plus le triomphe annoncé avec un peu plus de 130 députés contre 200 espérés. Le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Avec un tel score, le parti de Marine Le Pen devient officiellement la troisième force politique du pays, en devançant les Républicains. Voici une représentation des équilibres de cette nouvelle Assemblée :

La République en Marche et ses alliés perdent donc une centaine des 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017. De quoi secouer la majorité et mettre déjà l'exécutif, et notamment la Première ministre Elisabeth Borne, en porte-à-faux. Si elle devrait rester à Matignon, Elisabeth Borne sera à la tête d'un gouvernement qui devra négocier l'ensemble des textes avec d'autres forces politiques. Une mission inconfortable, symptôme d'une défaite politique et d'une crise de confiance deux mois tout juste après une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, déjà en demi-teinte.

Les négociations à l'Assemblée s'annoncent donc plus longues étant donné que dans le système parlementaire français, toutes les décisions doivent être adoptées à la majorité absolue. Une tâche qui pourrait être plus ou moins complexe, l'ampleur du blocage politique dépendant du nombre de députés qu'il a manqué à Ensemble! lors des élections pour atteindre la majorité absolue. "En dessous de dix, il trouvera sans mal les alliés nécessaires pour faire le compte. Au-dessus de vingt, la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée", expliquait pour L'Express le chercheur au CNRS Bruno Cautrès juste avant l'élection. Or manque plus d'une quarantaine d'élus pour atteindre cette majorité...

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret des tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection tombera le 28 juin 2022, date de l'ouverture de la nouvelle législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou la Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque de le Parlement est au complet avec le Sénat.

Le quatrième personnage de l'Etat dispose aussi d'un pouvoir de nomination en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.