Motion de censure EN DIRECT : le débat est lancé, la Nupes invoque "une clarification"

MOTION DE CENSURE. Les députés de chaque groupe se succèdent cet après-midi à la tribune de l'Assemblée pour exprimer leur position sur la motion de censure déposée contre le gouvernement par la Nupes. Suivez les prises de parole.

18:31 - Les députés de la Nupes devraient bien être les seuls à voter la motion de censure Les groupes de l'Assemblée ont vu se succéder leurs représentants à la tribune cet après-midi pour exprimer leur position sur la motion de censure soumise par la Nupes contre le gouvernement. Or, seuls les porte-paroles des quatre groupes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ont indiqué qu'ils voteraient cette motion de censure. Les autres groupes d'opposition ont exprimé leurs réserves quant à la politique du gouvernement, mais ont refusé de voter la motion de censure déposée par la gauche. La motion ne devrait donc pas récolter plus de 151 votes : ceux des députés de la Nupes.

18:16 - Le vote de la motion de censure a commencé Les prises de parole ont pris fin à l'Assemblée nationale. Les députés votent désormais dans un salon adjacent à l'hémicycle. Seuls les votes favorables à la motion de censure seront comptabilisés, c'est pourquoi l'ensemble des députés présents ne prendront pas part au vote, mais seulement ceux qui soutiennent cette motion. Le scrutin sera clos à 18h40, après quoi les bulletins seront dépouillés.

18:12 - Dernière prise de parole : Emmanuelle Ménard représente les non-inscrits "N'en déplaise à certains, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu Premier ministre : c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle", a commencé la députée Emmanuelle Ménard. S'adressant ensuite à Elisabeth Borne, elle a déclaré : "Si je ne fais pas partie de ceux qui contestent votre légitimité, je suis de ceux qui demandent des comptes." Emmanuelle Ménard a donné sa ligne concernant le vote du jour : "Je ne voterai pas cette motion de censure. Vous avez devant vous un hémicycle à conquérir, [...], la balle est dans votre camp."

18:04 - Alexandre Loubet met en garde contre de futures motions de censures Alexandre Loubet affirme que le RN sera une "opposition digne", "ferme" et "constructive". "Notre refus de voter cette motion de censure en témoigne", assure le député du Rassemblement national. "Mais soyez bien conscients que [...] nous ne nous refuserons rien à l'avenir", a-t-il pointé, affirmant que les politiques à venir du gouvernement pourrait faire l'objet de motions de censure votées par le RN.

17:57 - Alexandre Loubet exprime l'opposition du RN à la motion de censure "Nous traversons une crise sociale, économique et sécuritaire, nous n'avons pas besoin d'une crise de régime", déclare le député du Rassemblement national. S'en prenant à la Nupes, Alexandre Loubet accuse : "Votre agenda idéologique et la soif de pouvoir de Jean-Luc Mélenchon démontrent que vous méprisez le peuple. [...] En réalité, vous vous moquez de défendre les Français. Vous voulez faire sauter les institutions, vous voulez l'anarchie." Il déplore en effet que la motion de censure retarde l'étude du texte de loi pouvoir d'achat. Le député souligne l'"hypocrisie, d'ailleurs, de vouloir faire sauter un gouvernement que vous avez mis au pouvoir", rappelant l'appel d'une bonne partie de la gauche à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

17:49 - Aurore Bergé : "Si nous sommes une majorité relative, vous êtes une minorité absolue" Pour la présidente du groupe LREM, "cette motion de censure aura eu une vertu, celle de rappeler par votre vote minoritaire que Jean-Luc Mélenchon a perdu la législatives. Celle de rappeler que vous avez perdu les législatives. Et que si nous sommes en majorité relative, vous êtes en minorité absolue."

17:40 - Aurore Bergé : "Les compromis oui, la compromission non" La présidente du groupe LREM s'en prend à Jean-Luc Mélenchon : "Nous sommes ici parce que l'autoproclamé tribun du peuple en a décidé autrement. [...] La vérité, c'est qu'en bon démocrate, le tribun du peuple n'accepte le résultat des urnes que s'il lui est favorable. Mais par quatre fois, les électeurs lui ont dit non." Reprenant les éléments de langage du RN, Aurore Bergé déclare que l'hémicycle "n'est ni un campus, ni une ZAD, et nous ne le laisserons pas le devenir". Répondant aux attaques contre la majorité concernant des rapprochements avec l'extrême-droite, Bergé rétorque : "Les compromis oui, la compromission jamais, ni extrême droite, ni extrême gauche."

17:33 - Christophe Naegelan (groupe des indépendants) s'oppose à la motion de censure Le député du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires critique à la tribune la décision de la Nupes : "Votre motion de censure semble inappropriée, prématurée. Elle ne masque pas non plus une réalité évidente : Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu", déclare Christophe Naegelan. "Vous êtes bien loin d'obtenir une majorité, même relative, à l'Assemblée", rappelle-t-il à la Nupes. "Votre motion ne sera votée que par les groupes de la Nupes, vous aurez donc réussi, indirectement, à consolider le gouvernement", pointe-t-il. S'adressant à Elisabeth Borne, Christophe Naegelan conclut qu'il "revient à l'exécutif à créer les conditions d'un meilleur travail avec la majorité et avec l'opposition".

17:20 - Pierre Dharréville à Elisabeth Borne : "Vous avez un peu trop pris la confiance" Le député de la Gauche républicaine et démocrate (communistes et outre-mer) apporte à la tribune son soutien à la motion de censure de la Nupes : "Vous avez un peu trop pris la confiance, comme on dit chez moi", ironise-t-il à l'adresse d'Elisabeth Borne. "Il faut que se manifeste ici votre semblant ou votre faux-semblant de légitimité", continue-t-il, déplorant à son tour l'absence de vote de confiance. Evoquant le programme du gouvernement et notamment la réforme des retraites, il reproche : "Vous demandez des compromis et vous mettez sur la table un plan sans concessions".

17:15 - Cyrielle Chatelain évoque l'Uber file lors du débat sur la motion de censure à l'Assemblée La présidente du groupe des écologistes prend à son tour la parole à l'Assemblée. Evoquant le discours de politique générale tenu par Elisabeth Borne la semaine dernière, elle déplore : "Finalement, vous avez dans votre discours peu parlé de liberté, si ce n'est de la liberté d'entreprendre". Et d'évoquer les révélations du Monde concernant la proximité d'Emmanuel Macron avec l'entreprise Uber lors de son passage au ministère de l'économie. "On comprend que pour la Macronie naissante, la liberté, c'est celle d'un tout petit nombre de Français qui peuvent disposer de la vie de tous les autres", fustige-t-elle. "Entre votre gouvernement et nous, il n'y a pas de confiance", déclare Cyrielle Chatelain.

17:07 - Thomas Mesnier : "Quelle indignité, Monsieur Faure" C'est au tour de Thomas Mesnier, député du groupe Horizons, de prendre la parole. "Le groupe Horizons et apparentés déplore cette navrante décision", dit-il à propos du dépôt d'une motion de censure. "Cette motion démontre que sans même connaitre les orientations politiques du gouvernement, les élus de la Nupes ont décidé de rejeter le choix politique des Français exprimé en avril et en juin dernier." Thomas Mesnier pointe une volonté d'"obstruction", ironisant : "M. Mélenchon, battu au premier tour, absent au second, perd un troisième tour aux législatives et voici une motion de censure qui serait un quatrième tour. Il serait peut-être temps d'admettre qu'il a perdu." Rebondissant sur les accusations d'Olivier Faure de compromission avec le RN, Mesnier répond : "Quelle indignité, M. Faure. Quand on vous écoute, on comprend pourquoi le PS ne fait plus que 2%". Et de conclure que "dans ce triste décor, les députés Horizons feront le choix de la responsabilité et du respect" et voteront contre la motion de censure.

16:58 - Olivier Faure dit craindre "une majorité opportuniste" entre Renaissance, LR et le RN "Cette motion de défiance ne bloquera rien mais elle réparera la première faute de votre mandature", démarre Olivier Faure, lucide, en déplorant à son tour le refus d'un vote de confiance par Elisabeth Borne. "Voici venu le temps de la clarification", déclare le socialiste. "Il y a une opposition, elle est là. Celle composée par cette coalition de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il y a une majorité relative, la vôtre. il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Il y a même le risque d'une majorité opportuniste que vous formerez avec le Rassemblement national". Olivier Faure fustige à son tour les compromis qu'il voit entre la majorité présidentielle et le RN : "Vous fissurez toutes les digues qui, depuis le gouvernement provisoire du général De Gaulle, ont protégé la République du nationalisme", accuse-t-il, ironisant que "vous avez un partenaire facile dans le RN, trop heureux d'acheter sa respectabilité par son abstention".

16:42 - Philippe Vigier : "Depuis les législatives, tout le monde a dit qu'il avait gagné, mais tout le monde a perdu" Le député du MoDem prend à son tour la parole. Rebondissant sur les propos de Mathilde Panot, il rappelle que "le vote de confiance est de coutume, mais pas obligatoire". "Ce que je conteste, c'est que vous ayez dit que la Première ministre était une anomalie démocratique. Elle a été élue députée", a-t-il également rappelé. Pour Philippe Vigier, "depuis les législatives, tout le monde a dit qu'il avait gagné, mais tout le monde a perdu. [...] La modestie, me semble-t-il, doit être la règle pour chacun." Certain de l'échec de cette motion de censure, le député du groupe Démocrates conclut, à l'adresse de la Nupes : "Vous avez donc offert un vote implicit de confiance à la Première ministre."

16:33 - "Il n'y aura jamais de blocage stérile", assure la députée LR Michèle Tabarot Michèle Tabarot prenait la parole pour le groupe LR à l'Assemblée. Elle a commencé par énumérer les manquements du gouvernement sur de nombreux sujets, notamment le déficit public, l'insécurité, l'immigration, le séparatisme. "Nous sommes une opposition lucide sur tous ces sujets, mais nous sommes aussi une opposition responsable", a déclaré la députée. Elle s'est engagée à ce qu'il n'y ait "jamais de blocage stérile" dans les rangs de LR. "Notre seule boussole sera l'intérêt de la France et des Français", a affirmé Michèle Tabarot. S'adressant au gouvernement, la députée les a invités à "changer de méthode : il faudra rompre avec l'arrogance et le mépris qui nous a été réservé lors du précédent mandat." "Nous ne joindrons pas nos voix à celles de l'extrême-gauche, avec laquelle nous n'avons aucun point commun. Parce que nous avons l'ambition de construire et que nous ne rêvons pas d'un grand soir", a déclaré Michèle Tabarot. Ajoutant, à l'adresse de Borne, "vous n'avez pas notre défiance aujourd'hui, mais vous n'avez pas notre confiance pour autant. Nous jugerons votre gouvernement sur ses actes et sur sa capacité à respecter les uns et les autres."