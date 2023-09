Borne et Attal prennent l'avion pour faire Rennes - Paris : une polémique et des explications

La première ministre et son ministre de l'Éducation ont choisi de se rendre près de Rennes en avion, pour la rentrée des classes ce lundi 4 septembre. Une décision qui fait jaser.

38 minutes de vol entre Paris et Rennes : le déplacement d'Élizabeth Borne et de Gabriel Attal fait polémique ce lundi 4 septembre. À l'occasion de la rentrée des classes, la Première ministre et son ministre de l'Éducation ont fait le trajet vers l'Ille-et-Vilaine pour visiter une école et un lycée. L'objectif de leur visite était de présenter les nouvelles mesures du gouvernement en matière d'éducation et d'organisation de la vie scolaire. Mais leur choix de moyen de transport, peu respectueux de l'environnement, aura d'autant plus fait parler.

Sur les réseaux sociaux, internautes et élus ont exprimé leur colère. "Pour leur rentrée scolaire à Liffré, Gabriel Attal et Élisabeth Borne ont préféré le vol de 38 minutes en avion présidentiel au TGV d'1h30 pour Rennes", a vivement critiqué François Ruffin, le député insoumis de la Somme sur Twitter. La numéro un des députés écologistes, Cyrielle Chatelain, a dénoncé une "hypocrisie" de la part du gouvernement qui ne devrait pas prioriser l'avion au train "quand on a réellement pris conscience de la catastrophe climatique".

L'entourage d'Elisabeth Borne a donné quelques éléments de justification à France Info : La Première ministre "privilégie toujours les transports les plus faibles en émissions pour ses déplacements, mais là elle avait un impératif à Paris en milieu d'après-midi, faire l'aller-retour avec un autre moyen aurait été plus compliqué. On privilégie toujours les moyens les moins carbonés possibles ! Voiture ou train quand on peut assurer la sécurité. De temps en temps, on fait des exceptions", a fait savoir un collaborateur de la cheffe du gouvernement.