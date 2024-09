Gouvernement Barnier : le Premier ministre sous pression avant son discours de politique générale, que peut-il annoncer ?

08:47 - En cas de "texte migratoire très dur", le MoDem menace de quitter le gouvernement

Déjà mis sous pression par le Rassemblement national, Michel Barnier doit aussi faire face à l'actualité, et le meurtre de Philippine dans le bois de Boulogne avec un principal suspect sous OQTF, ce qui ravive le débat sur le système judiciaire français et le contrôle de l'immigration. Des thèmes qui devraient être abordés lors du discours de politique générale du Premier ministre. Mercredi, dans sa niche fiscale prévue fin octobre, le RN a prévu d'assouplir les conditions d'expulsion des étrangers et d'instaurer des peines planches pour certains délits. "Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait s'y opposer", a notamment déclaré le député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy.

Si Michel Barnier décide de donner des gages à la droite, il devra également tempérer pour ne pas perdre certains éléments du bloc central : "On sera vigilants, car si on nous dit qu’il faut un nouveau texte migratoire très dur, qu’on nous propose une politique trop à droite, alors on n’aura plus rien à faire dans ce gouvernement", prévient Erwan Balanant, député MoDem du Finistère dans les colonnes de 20Minutes, inquiet après les dernières déclarations contestées du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau la semaine passée, issu de la même famille politique que Michel Barnier, LR.