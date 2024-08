Bernard Cazeneuve Premier ministre : un profil de gauche qui pourrait plaire à Emmanuel Macron ?

Alors qu'Emmanuel Macron devrait bientôt désigner un nouveau Premier ministre, le nom de Bernard Cazeneuve revient. L'ancien socialiste pourrait correspondre à la dimension consensuelle recherchée par le président.

Le nom du futur Premier ministre n'est pas encore connu mais la liste des potentiels intéressés s'allonge. Récemment, c'est le nom de Bernard Cazeneuve qui circule. Il s'était d'ailleurs dit prêt à briguer ce poste sur LCI : "Je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. S'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt". Il avait assuré que sa principale préoccupation est que "le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité".

Bernard Cazeneuve pourrait, en effet, avoir ses chances. Tout d'abord parce qu'il connait très bien Matignon. Il y a siégé quelques mois sous François Hollande (décembre 2016 à mai 2017), succédant à Manuel Valls. Il semble également que le PS, dont il a fait partie pendant des dizaines d'années, apparaisse comme le parti le plus à même de concilier les macronistes et le Nouveau Front populaire. Bernard Cazeneuve pourrait correspondre au profil consensuel recherché par Emmanuel Macron.

Il pourrait plaire au président et au camp présidentiel aussi grâce à son opposition à LFI. Il n'a jamais caché son aversion envers Jean-Luc Mélenchon et avait déploré la présence de La France insoumise dans le Nouveau Front populaire. Il a d'ailleurs quitté le PS après l'accord entre le PS et LFi pour les législatives de 2022. Selon Le Parisien, le politique de 61 ans se serait récemment entretenu avec le chef de l'Etat au téléphone, information que le principal intéressé a démentie auprès de l'AFP.

Le cas de Bernard Cazeneuve divise à gauche

Bernard Cazeneuve peut compter sur l'appui de certaines figures de gauche. Il a notamment reçu le soutien de l'ancien député PS Olivier Falorni sur X, qui voit en lui un véritable potentiel pour être un Premier ministre fédérateur : "Un homme d'Etat reconnu par la droite. Un homme de gauche reconnu par la gauche. Pour moi, Bernard Cazeneuve est l'homme qu'il faut pour gouverner la France et rassembler le pays". L'homme politique entretient aussi de bonnes relations avec Fabien Roussel, secrétaire national du parti communiste. L'hiver dernier, le communiste avait appelé à élargir la Nupes jusqu'à Bernard Cazeneuve "et ses amis".

Cependant, il ne fait pas l'unanimité notamment du côté des proches d'Olivier Faure, actuel président du PS. "Bernard Cazeneuve incarne une gauche qui a des toiles d'araignée sous les bras, dont nous ne voulons plus. Une nouvelle génération s'est levée, c'est d'elle dont on doit parler maintenant", a confié au Huffpost une cadre du PS. Le Nouveau Front populaire continue aussi de défendre la candidature de Lucie Castets, un choix auquel Emmanuel Macron se refuse.

Bernard Cazeneuve a une longue carrière derrière lui : il a été à de nombreuses reprises au gouvernement que ce soit pour les Affaires européennes, le Budget ou l'Intérieur. Il a notamment fait face aux attentats de 2015 à Paris. Membre du Parti socialiste de 1987 à 2022, il a ensuite lancé son propre parti nommé La Convention. Toutefois, il n'a pas été candidat à une élection depuis les législatives de 2012.