Annonce de Macron sur le Premier ministre : un communiqué ce jeudi et un discours d'explication ?

Emmanuel Macron doit trancher ce mercredi sur le nom de son Premier ministre, selon plusieurs sources. Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve ? Le président pourrait s'en expliquer dans un discours télévisuel.

Emmanuel Macron a multiplié les consultations ces derniers jours, et semble enfin disposé à trancher ce mercredi 4 septembre. Selon l'entourage du président, cité par franceinfo et BFMTV, il a longuement "testé les hypothèses Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve" et devrait désigner l'un d'eux pour Matignon aujourd'hui. BFMTV ajoute que "l'annonce du Premier ministre choisi par Emmanuel Macron devrait avoir lieu par communiqué de presse de l'Élysée, entre 17 heures et 20 heures".

Il est également probable qu'Emmanuel Macron fasse aussi un discours, dans la soirée, peut-être à 20h, pour expliquer aux Français le sens de ce choix, mais rien n'est acté. Pour le président, la nomination du Premier ministre est un tournant considérable dans son second mandat, puisqu'il doit marquer le moment d'une gouvernance nouvelle, incarnée par une ligne différente de celle tenue pendant 7 ans avec le soutien de l'ancienne majorité présidentielle.

Le président doit, dans un premier temps, indiquer qu'il confie au nouveau Premier ministre le soin de former un gouvernement susceptible d'obtenir une majorité de soutien à l'Assemblée, lui laissant la main et la responsabilité de cette charge. Il doit également qualifier cette nouvelle gouvernance, les mots qu'il choisira seront importants. Cohabitation ? Collaboration ? Gouvernance de coalition ? Le président confiera les clés de Matignon à quelqu'un qui s'appuiera sur plusieurs partis politiques, dont ceux du bloc central, macronistes, donnant un caractère singulier à la suite politique qui se prépare.

Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve ?

"Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand sont sur un pied d'égalité, a indiqué l'Elysée à franceinfo, ce mercredi 4 septembre. L'ancien socialiste ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'alliance de gauche. Le Parti socialiste a écarté ce mardi un soutien inconditionnel à un gouvernement mené par Bernard Cazeneuve, lors de son bureau politique. Mais le PS n'exclut pas non plus de le soutenir selon la feuille de route défendue. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande sera en revanche confronté à la censure des autres partis du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national, selon les dirigeants de ces formations. Cela laisse un chemin de crête pour trouver une majorité.

Xavier Bertrand est aussi soutenu par Gérard Larcher, président du Sénat, Laurent Wauquiez, président du groupe des députés Droite Républicaine à l'Assemblée nationale et Bruno Retailleau, président du groupe des sénateurs LR. Cependant, le Rassemblement national et l'ensemble de la gauche ont brandi la menace de la censure, ce qui laisse entendre que Xavier Bertrand ne pourra pas gouverner. S'il songe à lui, c'est que ce dernier ou Emmanuel Macron ont dû trouvé des gages pour assurer une stabilité.