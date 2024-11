Géorgie : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans les derniers sondages en Géorgie. Retour sur les habitudes électorales de ce "swing state".

Bastion républicain pendant trente grosses années, la Géorgie fait désormais partie des Swing states, ces Etats clés de l'élection présidentielle américaine dont l'issue oscille entre la gauche et la droite et qui font basculer le scrutin. Donald Trump et Kamala Harris auront donc à coeur de convaincre les électeurs de cet Etat qui permet à son vainqueur de remporter pas moins de 16 grands électeurs pour tenter d'arriver jusqu'à la Maison Blanche. À l'échelle nationale, la candidate démocrate est pour l'instant en tête avec 48,3 % des intentions de vote, un point devant son concurrent républicain, Donald Trump, crédité de 47,3 % des intentions de vote selon 270towin. En revanche, la tendance est toute autre en Géorgie à moins d'un mois du scrutin.

Que disent les sondages entre Trump et Harris en Géorgie ?

Le résultat l'élection présidentielle américaine dans l'Etat de Géorgie apparaît comme l'un des plus serrés des 7 Swing states. Et l'issue du scrutin dans cet Etat revêt une importance capitale : il permettra à son vainqueur de remporter 16 grands électeurs, déterminants dans la course à la Maison Blanche. Pour l'heure, Donald Trump bénéficie d'un petit avantage avec 49,3 % des intentions de vote contre 47,4 % pour sa concurrente démocrate Kamala Harris selon la compilation de Real Clear Politics, le 3 novembre.

La compilation des derniers sondages de FiveThirtyEight au 3 novembre ne permet pas vraiment d'y voir plus clair. Elle place, elle aussi, Donald Trump légèrement devant Kamala Harris, 48,6 % contre 47,1 % des intentions de vote. Les tendances électorales ont encore le temps d'évoluer, mais le match devrait être tendu jusqu'au bout pour tenter de remporter les 16 grands électeurs de la Géorgie.

La Géorgie penche-t-elle plus vers les démocrates ou les républicains ?

La Géorgie, l'une des 13 colonies originelles, est entrée dans l'Union en janvier 1788. L'État a participé à toutes les élections présidentielles, sauf en 1864 (en raison de la Sécession). Jusqu'en 1960, l'Etat votait démocrate à chaque élection, avant de basculer vers le camp conservateur en 1964 en réponse au mécontentement suscité par la loi sur les droits civils.

En 2020, et après 30 ans de vote républicain, la Géorgie a basculé côté démocrate pour 11 800 voix, soit 0,23 point d'écart. Un vote qui, comme cette année, sera grandement déterminé par la couleur politique de la ville d'Atlanta. Avec sa banlieue, elle représente la moitié de la population de l'Etat. Les populations Afro-Américaines (30 % de la population de l'Etat) sont désormais plus importantes dans cet Etat, notamment en banlieue.

Une évolution notoire qui a poussé la législature plutôt républicaine de cet Etat à adopter plusieurs lois liées à l'exercice du droit de vote. Des lois controversées et signées sans débat par le gouverneur Brian Kemp qui mettent des bâtons dans les roues des administrateurs de la Géorgie. Le combat promet d'être rude pour remporter les 16 grands électeurs de l'Etat.