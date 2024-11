Hidalgo a choisi et intronisé le candidat qu'elle veut comme successeur à Paris

Anne Hidalgo ne briguera pas de troisième mandat à la mairie de Paris. Elle l'a annoncé ce mardi 26 novembre dans Le Monde et a aussitôt précisé le nom de celui qu'elle veut voir lui succéder, ouvrant la compétition au sein du PS.

"Je ne me présenterai pas à un troisième mandat". Anne Hidalgo a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat de maire de Paris et l'a annoncé dans les colonnes du Monde ce mardi 26 novembre, à un an et demi des prochaines élections municipales. A la tête de la capitale depuis 2014, la maire socialiste a mis fin au suspense alors que les rumeurs sur son avenir politique circulaient depuis plusieurs mois. "C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Je me suis toujours inscrite dans l'idée que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements", a assuré Anne Hidalgo dont la politique et le bilan sont régulièrement commentés et critiqués par une partie des Parisiens.

Si Anne Hidalgo annonce son départ de la mairie de Paris plusieurs mois avant les élections c'est pour permettre "de préparer une transmission sereine pour accompagner une équipe" qui prendra la suite. La socialiste a toutefois une idée précise de la personne qu'elle veut voir lui succéder : Rémi Féraud. Le sénateur socialiste de Paris et président du groupe majoritaire au Conseil municipal de la capitale est un des grands fidèles d'Anne Hidalgo. "Rémi a vocation à devenir le prochain maire de Paris. Mais ça n'est pas moi qui décide, je n'impose rien, je donne simplement une indication. Ce sera aux militants socialistes parisiens d'en décider", a déclaré l'édile parisienne.

Rémi Féraud, plus grand fidèle d'Anne Hidalgo

Le politique Rémi Féraud ne s'est jamais éloigné de Paris depuis son entrée en politique. Le Versaillais de 53 ans a été maire du 10ème arrondissement de la capitale entre 2008 et 2017, date à laquelle il est devenu sénateur de Paris, toujours sous l'étiquette du PS. Mais s'il a troqué l'Hôtel de ville pour le Sénat, l'élu continu de siéger en tant que président du groupe majoritaire au Conseil de Paris, une place qu'il tient depuis 2014 et l'arrivée d'Anne Hidalgo à la mairie de la capitale. Diplômé de Sciences-Po en 1994, Rémy Féraud occupe une place centrale dans le cercle socialiste parisien qu'il a rejoint la même année. Il a d'ailleurs été le premier secrétaire de la fédération socialiste de Paris entre 2008 et 2015 puis entre 2018 et 2021. Malgré ce parcours politique, Rémi Féraud n'est pas connu du grand public et pas beaucoup des électeurs parisiens, à la différence d'autres candidats déjà déclarés ou dont les ambitions municipales sont connues.

Le sénateur est réputé pour être l'un des fidèles d'Anne Hidalgo. De quoi laisser entendre que les positions du potentiel futur candidat à la mairie de Paris s'inscriront dans l'héritage de l'édile socialiste. L'homme n'a toujours pas officialisé sa candidature, mais il a indiqué la semaine dernière vouloir "organiser le rassemblement tout de suite, avec les maires d'arrondissements, les élus et les militants".

Le choix d'Anne Hidalgo suivi au PS et à gauche ?

Si Anne Hidalgo a choisi son poulain pour les prochaines municipales, d'autres prétendants du Parti socialiste se sont fait connaître, dont un qui a également été proche de la maire avant qu'une froideur s'installe entre eux. Ce n'est autre qu'Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint de la mairie de Paris, choisi par cette dernière en 2014, devenu député sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP) lors des dernières législatives. Une élection qui a signé le divorce entre les deux socialistes. Sans surprise, l'édile de Paris n'a pas soutenu le candidat à qui elle semble reprocher un caractère girouette : "Emmanuel Grégoire a fait le choix de partir à l'Assemblée nationale pour porter le combat contre l'extrême droite, il y aura vraisemblablement une dissolution d'ici la fin 2025. On ne peut pas être candidat à tout."

Le PS sera donc amené à choisir entre au moins deux candidats si Rémi Féraud entre effectivement dans la course à la mairie de Paris. Et Anne Hidalgo appelle d'ores et déjà ses alliés à soutenir le sénateur plus que le député. Elle invite d'ailleurs tous les alliés de la gauche à se ranger derrière son poulain : "J'espère et je souhaite que les écologistes et les communistes se rallieront à sa candidature dès le premier tour des municipales." Mais des candidats issus de ces familles politiques ont déjà émergé comme le communiste Ian Brossat.

D'autres personnalités de gauche pourraient se déclarer et mettre à mal l'idée d'une liste commune au PS, au PCF et aux Ecologistes. Les insoumis de leur côté ne s'étaient pas allié à la liste divers gauche en 2020. La formation du NFP ces derniers mois changera-t-elle quelque chose ? Pas sûr au regard des signes de fracture visibles au sein de l'union. Pas sûr non plus, car Rémi Féraud pourrait, comme Anne Hidalgo, s'opposait à une alliance avec LFI.