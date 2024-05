Trop de caféine ? Tous les buveurs de café devraient connaître ces signaux d'alerte envoyés par le corps

Pour réguler sa consommation de caféine, il n'est pas forcément nécessaire de compter ses tasses de café, le corps envoie des signes et il est préférable de s'en rendre compte rapidement.

Consommé chaud ou froid, avec ou sans sucre et parfois avec du lait, le café est l'une des boissons incontournables des Français : 8 sur 10 déclarent en boire régulièrement. D'autant plus qu'il est aussi agréable au petit déjeuner avec un croissant, qu'à 11 heures entre deux réunions, ou à 13 heures après le repas... Voire également à 15 heures pour faire une pause. Connu pour ses bienfaits sur le corps et pour sa capacité à maintenir éveillé et concentré, le café a de nombreuses vertus. Mais méfiance, trop en boire peut s'avérer néfaste.

Le nombre idéal de tasses de café par jour se situe entre 3 et 4 mais en réalité, la quantité de café dont chacun "a besoin" varie d'un individu à l'autre, car la caféine reste plus ou moins longtemps dans le corps en fonction des individus. Elle agit par exemple deux fois plus longtemps chez les femmes que chez les hommes. Sa concentration dans l'organisme diminue d'ordinaire plus rapidement chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. C'est pour cela que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la caféine, d'autant plus que ceux qui préfèrent leur café long ingèrent plus de caféine que ceux qui l'aiment serré.

Mais rassurez-vous : comme personne n'aime compter ce qu'il mange ou boit, il n'est pas forcément nécessaire de noter chaque tasse de café prise au cour d'une journée. Le corps est là pour dire stop. À travers sept signaux plus ou moins contraignants, il est facile de savoir si l'on a bu trop de café. Avoir une grande soif peut, en premier lieu, être synonyme d'une trop grande consommation de café puisque c'est une boisson qui élimine l'eau du corps.

Quelques signaux clairs, comme la soif, le mal de tête ou de ventre, doivent alerter...

Un sommeil agité peut aussi être le signe d'une surconsommation de café pendant la journée. Si l'on remarque que l'on s'agite sans trouver le sommeil, alors mieux vaut arrêter le café un peu plus tôt dans la journée. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas en boire après 16 heures.

La baisse de moral est le troisième signe envoyé par le corps pour indiquer une trop grande concentration de caféine dans l'organisme. La substance active entraîne une libération d'adrénaline. Les gros buveurs de café mettent donc leur corps en état de stress constant, le contrecoup se caractérise par de l'anxiété, de la fatigue et même de la déprime. Un taux de sucre dans le sang très élevé est parfois synonyme d'une mauvaise réaction à la caféine, certains nutritionnistes conseillent de ne pas boire de café à jeun.

Les migraines et les palpitations font elles aussi partie de ces signes envoyés par le corps. Enfin, le fait de se rendre régulièrement aux toilettes montre que l'on boit trop de café, la caféine stimule les muscles au point de devenir un laxatif assez puissant pour être pris de diarrhée. Les bienfaits de la consommation de café peuvent donc avoir un effet boomerang et se transformer en douleurs si l'on en abuse. Ne pas prendre en compte ces signaux envoyés par le corps peut entraîner de l'insomnie, de l'irritabilité, des maux de têtes et peut aussi favoriser le développement d'un diabète. Il est parfois judicieux de se priver de caféine, surtout si on a ses symptômes en buvant peu de café, ou de passer sur du décaféiné.