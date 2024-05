Combien de jours sans alcool faut-il pour que le cœur, le foie et l'estomac récupèrent ?

La consommation d'alcool a des effets négatifs sur le corps. Les organes tels que le cœur, le foie ou l'estomac peuvent en pâtir. En combien de temps sont-ils capables de s'en remettre ?

La consommation d'alcool peut être dangereuse pour la santé : c'est une toxine qui peut attaquer les organes. Elle peut notamment toucher les neurotransmetteurs du cerveau, limitant ainsi la capacité de perception et de réaction. Une consommation excessive peut également provoquer des problèmes de foie. Ce dernier est, en effet, fortement sollicité lors de la consommation d'alcool. En cas d'excès, il ne parvient plus à décomposer la boisson et finit par la stocker sous forme de graisse.

Le cœur est aussi impacté avec un risque de potentielles maladies cardiovasculaires et une accélération du rythme cardiaque. L'estomac subit, pour sa part, une production accrue d'acide gastrique qui peut entrainer une inflammation. Santé Publique France préconise donc de ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine, ou pas plus de deux par jour. Il est également recommandé d'avoir au moins deux jours sans consommation dans une semaine. Le mieux pour le corps est encore de stopper toute consommation. Une abstinence peut rapidement montrer des effets bénéfiques.

Il suffirait en réalité d'un mois sans alcool pour aider l'estomac, le cœur et le foie à se remettre de cette consommation. Le cœur retrouve alors un bon rythme, le foie est détoxifié et l'estomac se rétablit. Cela explique notamment le concept du "Dry January", qui suit les fêtes de fin d'année, où la consommation en alcool peut être excessive.

Une dizaine de journalistes du New Scientifist, avec l'aide de l'Institut du foie et de la santé digestive de l'University College London Medical School, avaient fait l'expérience sur cette durée. Les changements sur le foie des personnes en abstinence pendant un mois complet étaient en réalité visibles après seulement quelques semaines. Chez les personnes observées, la graisse avait notamment baissé de 15 à 20% passé ce délai.

Dans une autre étude, des chercheurs britanniques assurent qu'après seulement deux semaines sans alcool, les premiers effets positifs sont déjà observables. Néanmoins, c'est surtout au bout de quatre semaines que sont constatés une meilleure forme, un système immunitaire renforcé ainsi qu'une tension artérielle plus basse. Dans le sang, il faudrait en revanche attendre six semaines pour voir la différence.

Attention, les bénéfices d'une abstinence en alcool dépendent toujours de la personne et de la quantité d'alcool bue par celle-ci avant le jeûne. S'arrêter pendant quelques semaines pour reprendre de plus belle n'est pas non plus une garantie de bonne santé, loin s'en faut. Le sevrage brutal n'est d'ailleurs pas recommandé aux grands buveurs, qui doivent plutôt passer par un médecin pour établir la bonne façon d'arrêter.