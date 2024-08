Un expert explique : boire du café à cette heure de la journée est une fausse bonne idée

Si vous buvez une tasse de café à ce moment de la journée, vous pourriez faire plus de mal que de bien.

Le café est souvent considéré comme un élixir matinal indispensable. Pour beaucoup, la journée ne commence vraiment qu'après la première tasse de café. Pourtant, selon certains experts, consommer du café immédiatement après le réveil pourrait ne pas être aussi bénéfique qu'on le pense et ne serait peut-être pas la clé pour rester alerte toute la journée.

Mais pourquoi ? Des passionnés de café d'Oddy Knocky Coffee ont étudié ce qu'il se passe dans notre corps au réveil le matin pour voir l'impact que peut avoir une tasse de café au réveil. Et selon eux, "passer directement au café le matin n'est peut-être pas la meilleure idée si nous voulons rester éveillés sans nous effondrer au milieu de l'après-midi. Tout cela dépend des rythmes naturels de notre corps."

Le corps produit humain produit de l'adénosine - qui vous rend somnolent - et du cortisol, souvent appelé "hormone du stress". Ces deux substances chimiques ont un impact sur l'efficacité de notre dose quotidienne de caféine.

Le cortisol, joue un rôle crucial dans notre cycle veille-sommeil. Cette hormone est produite par les glandes surrénales et aide à réguler divers aspects du métabolisme, de l'immunité et de la réponse au stress. Naturellement, les niveaux de cortisol augmentent peu après le réveil, atteignant un pic environ 30 à 45 minutes après que nous nous levons. Cette montée de cortisol nous aide à nous sentir éveillés et alertes sans besoin de stimulants externes.

De son côté, l'adénosine commence à être faible le matin après le réveil et augmente de plus en plus tout au long de la journée, donc au moment du coucher, vous êtes naturellement fatigué.

© amenic181 - stock.adobe.com

Les experts expliquent que "boire du café juste après le réveil n'est probablement pas la meilleure façon de maintenir l'horloge interne de votre corps sur la bonne voie, car elle se bat avec ces autres substances chimiques dans votre cerveau qui essaient toutes de faire des choses différentes pour vous. Ce conflit de substances chimiques vous perturbe le matin, vous rendant déconcentré et improductif. C'est l'opposé de ce que notre beau café est censé faire pour nous."

En effet, lorsque vous buvez du café au moment où votre cortisol est à son apogée, la caféine agit comme un stimulant redondant. En conséquence, votre corps devient moins sensible aux effets de la caféine et, au fil du temps, vous pourriez développer une tolérance. Cela signifie que vous aurez besoin de consommer davantage de caféine pour obtenir le même effet énergisant.

Boire du café immédiatement après le réveil peut interférer avec la capacité naturelle de votre corps à produire de l'énergie. La dépendance à la caféine pour se réveiller peut entraîner une fatigue accrue lorsque vous n'avez pas votre dose de café. De plus, consommer du café dès le matin peut perturber le cycle naturel de l'énergie et vous faire ressentir une baisse d'énergie plus tard dans la journée, souvent appelée le "coup de pompe".

Mais quel est le meilleur moment pour boire votre café ? Rassurez-vous, vous pouvez en boire le matin. Les experts suggèrent qu'il est préférable de consommer du café environ une à deux heures après le réveil. À ce moment-là, les niveaux de cortisol commencent à diminuer et la caféine peut agir efficacement pour stimuler votre énergie sans interférer avec la production naturelle de cortisol.