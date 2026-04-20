Les repas en avion vont changer : comment Airbus utilise l'IA pour vider les poubelles

Airbus a dévoilé une nouvelle technologie, basée sur l'IA, pour diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire en cabine.

Chaque jour, des tonnes de nourritures, parfaitement consommables, sont jetées à la poubelle par les équipages des compagnies aériennes. Entre 18% et 20% des déchets est en effet constitués d'aliments et de boissons non consommées, comme l'explique Airbus. Le groupe n'est pas un cas isolé. La restauration est encadrée d'une réglementation stricte qui incite fortement les gérants à "enfouir ou incinérer" leurs denrées alimentaires, dont une grande part consommée. Cette réalité entraine de nombreuses conséquences négatives : pollution, perte de couts, inégalité d'accès aux denrées alimentaires. Face à cette situation, Airbus a présenté un nouvel outil capable de transformer cette réalité, en offrant aux compagnies aériennes, une nouvelle manière de gérer leurs repas en cabine.

C'est à l'occasion du salon "Aircraft Interiors Expo", s'étant tenu à Hambourg jusqu'au 16 avril dernier, qu'Airbus a dévoilé aux compagnies aériennes un prototype de "gestion intelligente", son nouveau système de restauration envol.

© Airbus

Cette nouvelle technologie, baptisée "smart catering", a été testée sur des vols longs courriers de la compagnie de vol britannique, Virgin Atlantic. Elle pourrait changer la manière dont les plateaux repas sont préparés et distribués à l'équipage de l'avion. Concrètement, l'IA enregistre en direct la quantité d'aliments servis, consommés ou retournés, et fournit une vision claire du stock restant. Cette solution basée sur l'IA permettrait aux compagnies aériennes " d'obtenir une vision claire " de la situation en temps réel, "en enregistrant automatiquement les données de consommation des passagers, et en suivant la quantité de nourriture et de boissons non consommées". Ainsi qu'une manière d'optimiser l'efficacité opérationnelle et simplifier le suivi de la consommation sans intervention supplémentaire de l'équipage.

L'objectif affiché par Airbus est de réduire de plus de 10% les déchets évitables liés au transport de nourriture et de boissons à bord. Et ce n'est qu'un début, puisque l'analyse des données pourrait apporter des ajustements sur chaque itinéraire, selon les habitudes réelles des passagers, les habitudes alimentaires sur un Londres-New York n'étant pas les mêmes que sur un Londres-Hong Kong. Darryl Bailey, le responsable à bord de Virgin Atlantic, s'est dit "convaincu" par cette nouvelle technologie promue par Airbus. Il y voit les ingrédients nécessaires pour " répondre aux préférences de nos clients, minimiser le gaspillage et optimiser nos opérations ". Il veut croire que cela permettra " une avancée majeure sans compromis sur la qualité de service".

Chez Airbus aussi, la direction souligne l'efficacité de smart catering. "Lors des essais en vol, l'outil a offert des fonctionnalités telles que la recherche interactive de la cuisine, l'inventaire en temps réel et des informations diététiques intuitives, libérant ainsi l'équipage des formulaires et rapports manuels et lui permettant de se concentrer sur le passager", déclarait le 19 avril à Actu.fr la responsable de l'écosystème de services pour avions connectés chez Airbus, Elise Weber.