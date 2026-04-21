"Des gouttes froides juste pour les ponts" : la météo de mai se précise, des perturbations redoutées

Les week-ends prolongés du mois de mai approchent et la météo est donc scrutée de près. Rien n'est sûr, mais une certaine instabilité est redoutée pour un pont en particulier.

Le mois de mai débute en fin de semaine prochaine et avec lui se lance la période des ponts. Cette année, ils tombent particulièrement bien. Le 1er et le 8 mai sont des vendredis et offrent donc des week-ends prolongés. Le jeudi 14 mai est férié également pour l'Ascension et en posant le vendredi, il est possible de prendre quatre jours de repos d'affilée. Les écoliers profiteront également de ce pont, l'Education nationale ayant supprimé le vendredi 15 mai du calendrier scolaire. Chaque année, cette période est l'occasion de partir pendant quelques jours ou de sortir... si la météo le permet.

Les prévisions sont en train de se préciser. Pour le 1er mai, "un temps instable est possible", prévoit à ce jour La Chaine météo. Le sud pourrait être touché par des pluies, particulièrement en PACA, mais aussi près des Pyrénées. Au nord, le soleil devrait être plus généreux avec des températures assez douces. Un temps assez similaire est attendu pour le samedi 2 mai, avec des averses localisées dans le sud-est.

Cependant, les modèles météo semblent s'accorder à ce stade sur une réelle dégradation le dimanche après-midi avec une propagation des averses vers le nord et l'ouest du pays. Le pont du 1er mai pourrait donc être très mitigé par endroits, et ailleurs, il faudra profiter du vendredi et du samedi.

Météo du vendredi 1er mai © La Chaine météo

"Même si l'on s'oriente vers un mois de mai plutôt beau et sec, il n'est pas impossible que quelques "gouttes froides" passagères apportent des orages juste pour les ponts. Cela risque d'être le cas pour le 1er mai en tous cas", a précisé Régis Crépet, météorologue pour La Chaine météo, interrogé par Linternaute.com. Rien n'est gravé dans le marbre, cette tendance météo reste à confirmer au vu du délai.

Cette dégradation pourrait se perpétuer avec de l'humidité, mais dans la douceur la semaine suivante. Selon le scénario majoritaire, "il y aurait le développement de nombreux orages en cours de journée, dans une certaine douceur puisque les températures seraient légèrement au-dessus des normales de saison pour cette période de ponts de mai", envisage La Chaine météo dans sa tendance à quatre semaines, qui peut encore évoluer. L'instabilité pourrait se calmer vers la mi-mai.

Malgré des pluies passagères et un risque orageux, mai devrait être globalement un "mois déficitaire en précipitations". "Cela ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas du tout, et donc des épisodes orageux ou averses sont évidemment possibles", a rappelé Régis Crépet.