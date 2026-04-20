Météo. Il va pleuvoir dans tous ces départements cette semaine, mais il y a une bonne nouvelle

Cette semaine, le beau temps reste globalement au programme. Certains départements feront cependant face à une dégradation qui pourrait présenter un risque bien particulier.

Le temps est agréable en ce moment en France. Les semaines sont assez sèches et ensoleillées. Cette tendance devrait se poursuivre dans les jours à venir. L'anticyclone se maintient, mais certains départements pourraient être exposés à un temps plus instable lié à un marais barométrique, zone dans laquelle la pression varie peu et qui est située entre un anticyclone et une dépression, précise La Chaine météo. Ce lundi 20 avril, le temps est ensoleillé, mais l'air peut devenir lourd l'après-midi dans le sud-ouest avec un risque orageux en montagne.

Le temps se maintient ainsi le lendemain, mais un contraste nord-sud se fait davantage ressentir. Dans le nord, il faut faire attention à la fraicheur matinale : des gelées sont même possibles localement en Normandie et en Loraine avec des minimales assez basses. On attend 2 degrés à Reims, 3 à Metz ou encore 4 à Rouen. Dans les campagnes, les valeurs peuvent être négatives (-1 voire -2). L'après-midi, la bise rafraichit également l'air, particulièrement sur les côtes de la Manche. A contrario, dans le sud, le mercure grimpe : il peut faire jusqu'à 28 degrés du côté de Biarritz, Bordeaux, Toulouse et jusqu'à Montpellier. Le ressenti est estival avec jusqu'à plus de 8 degrés au-dessus des normales de saison. Cette situation n'est pas exceptionnelle en avril, mais elle reste notable au vu des valeurs élevées dans le sud.

© La Chaine météo

Mercredi, le temps se dégrade légèrement dans le sud : il peut pleuvoir dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault avec une "tendance orageuse" à surveiller l'après-midi. Le temps est aussi plus nuageux sur le pourtour méditerranéen. Cette instabilité ne va pas durer avec de belles journées jeudi et vendredi. L'air doux va également gagner du terrain : les températures remontent au nord, dépassant souvent les 20 degrés.

Bonne nouvelle : "les précipitations sont rares, limitées". "Malgré quelques passages nuageux ou instables au sud, c'est bien une impression de beau temps qui domine", a résumé La Chaine météo pour cette semaine. De quoi rassurer les vacanciers. Pour le week-end, la pluie devrait se limiter à l'extrême sud-ouest, notamment près des Pyrénées, samedi. L'anticyclone pourrait faiblir à partir de dimanche, mais le risque de réelle dégradation reste à confirmer.