Une ville du Danemark éteint ses lampadaires et allume la route en rouge pour résoudre un problème de biodiversité

Le 6 février dernier, le Danemark a modifié la couleur des lampadaires d'une ville en rouge. Cette décision a été prise pour sauver la faune et la flore locale.

Le 6 février dernier au Danemark, une partie de la ville de Gladsaxe, près de Copenhague, est devenue rouge. Un éclairage pour le moins inhabituel a été mis en place sur le boulevard de Frederiksborgvej, qui semble presque irréel. Pour les automobilistes se dirigeant vers la capitale, l'effet est saisissant : la chaussée semble baigner dans un filtre coloré évoquant parfois une ambiance de film de science-fiction.

Ce changement notable s'est en effet opéré en supprimant les traditionnel lampadaires blancs et en ajoutant des dispositifs lumineux rouges, donnant une vision de film d'horreur à la ville. Cette initiative, loin d'être esthétique ou saisonnière, vise à résoudre un problème majeur de pollution lumineuse affectant la faune locale. Contrairement à la lumière blanche LED classique, qui diffuse une large part de spectre bleu perturbateur pour les cycles biologiques, la lumière rouge possède une longueur d'onde beaucoup moins agressive pour les espèces nocturnes, explique Ecocitias.

La mise en place des LED est ainsi liée à la protection de la faune et de la flore environnante. Précisément "du corridor connu pour abriter des chauves-souris". Afin d'atténuer l'impact de la lumière artificielle sur l'écosystème nocturne.

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Les chauves-souris sont avant tout des chasseurs nocturnes qui dépendent de l'obscurité pour se déplacer et vivre. Lorsque la lumière blanche traditionnelle pénètre dans ces zones, elle peut créer des " barrières lumineuses " que les chauves-souris refusent souvent de franchir, réduisant ainsi leur habitat disponible. C'est le soir qu'elles effectuent leurs déplacements entre lieux d'habitation et lieux de chasse pour se nourrir. Passer à un éclairage ambrée rouge en été permet ainsi à la ville de protéger les insectes et les chauves-souris.

En mettant en place ce projet, plusieurs espèces ont été mieux observées : la pipistrelle commune et l'oreillard roux, qui sont les principales cibles de cette mesure de préservation et de protection. En modifiant la longueur d'onde de la lumière, la ville danoise a cherché à maintenir la sécurité routière tout en préservant le comportement naturel de la faune locale. Un équilibre délicat : il s'agit de maintenir une visibilité suffisante pour garantir la sécurité des usagers de la route, tout en rendant les lampadaires presque invisibles pour les chauves-souris.