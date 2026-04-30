Météo. Douceur de rêve pour le pont du 1er mai, mais des orages annoncés dans tous ces départements

La météo ne sera pas idéale pour profiter de ce week-end prolongé du 1er mai. Si les températures sont presque estivales, des orages menacent de nombreux départements.

Après un beau début de semaine, une goutte froide a atteint la France. Elle est arrivée par le sud et remonte progressivement. L'air chaud et humide au sol devient instable quand il est surmonté d'air plus froid, ce qui provoque des orages. Ce jeudi 30 avril, la situation se dégrade déjà dans l'ouest de la France, sur l'arc atlantique. De la Haute-Garonne à l'Ille-et-Vilaine, en passant par la Gironde, des orages éclatent.

Cela n'augure rien de bon pour le week-end du 1er mai. Dès vendredi, en effet, l'instabilité remonte vers le nord du pays, comme le précise La Chaine météo. La côte aquitaine est toujours concernée, mais aussi la Normandie et progressivement jusqu'au bassin parisien et à la Somme. Les températures sont élevées avec jusqu'à 27 degrés à Lyon, 26 à Paris et Lille ou encore 25 à Strasbourg et Bordeaux.

© La Chaine météo

Samedi 2 mai, les coups de tonnerre pourraient toucher le Nord, jusqu'à la Bretagne et descendre jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. En soirée, la vigilance est particulièrement de mise : "Attention aux orages parfois forts dans le sud-ouest. Ils sont accompagnés de pluies intenses et localement de grêle", prévient La Chaine météo. Le temps resterait toujours plus calme et ensoleillé sur la moitié est du pays : les températures peuvent monter jusqu'à 28 degrés en Alsace. Cette journée constituera "le pic de douceur" avec des niveaux dignes d'un mois de juin et parfois 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Le lendemain, la perturbation orageuse pourrait gagner du terrain et se décaler vers les régions centrales, mais en laissant derrière elle des pluies dans l'ouest. Quelques degrés seront perdus, mais la douceur reste de mise. Pour avoir un beau week-end, il faut clairement aller dans le nord-est, du côté de l'Alsace ou de la Moselle, ou dans le sud-est, de la région lyonnaise au PACA. Ailleurs, les vacances de printemps se termineront sur un temps agité. Si les orages pourraient se calmer, la pluie pourrait persister en début de semaine prochaine et toucher l'ensemble du pays.