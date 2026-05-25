Météo. 25 degrés à l'horizon ! Voici quand on pourra enfin respirer

La vague de chaleur va bien finir par retomber, mais il faudra être patient. Les modèles météo semblent converger vers une date à partir de laquelle l'ambiance sera moins étouffante.

C'est une vague de chaleur historique qui se produit actuellement en France, notamment de par sa précocité et sa durée. La barre des 30 degrés est dépassée sur une majorité du pays et même celle des 35 par endroit. Les températures montent de 15 à 17°C au-dessus des normales de saison en ce début de semaine. Les nuits sont étouffantes avec le mercure qui peine à baisser, surtout dans les grandes villes. Mercredi sera encore une journée très chaude à l'échelle nationale. Le dôme de chaleur ne va pas bouger et il en sera ainsi jusqu'à vendredi.

Cette ambiance devient étouffante en extérieur et dans les logements qui n'ont pas de solution pour se rafraichir. Il faudra attendre ce week-end pour possiblement voir du changement avec la rétractation de l'anticyclone vers le sud, précise La Chaine météo. Un flux océanique pourrait revenir par la Manche. Les températures baisseront par rapport au milieu de semaine, notamment par l'ouest. Des averses orageuses pourraient toucher les Pyrénées et les Alpes, mais aussi déborder en PACA.

La Chaine météo © Météo du 31 mai

Pour la journée du 31 mai, le temps est toujours estival, mais on se rapproche des 25 degrés. La masse d'air océanique devrait s'étendre. Il est ainsi attendu autour de 24 degrés à Paris, 23 à Lille, 23 à Nantes ou encore 24 à Bordeaux. Aux heures les plus chaudes et au soleil, le ressenti peut être plus important, mais c'est bien plus bas que les niveaux actuels. Ces températures restent toutefois supérieures aux normales de saison. Dans l'est, la chaleur demeure avec 29 degrés à Strasbourg ou Lyon, mais accompagnée d'un risque d'orages. Les ondées pourraient ainsi remonter le long des frontières de l'est.

C'est dans ce climat que devrait commencer le mois de juin avec les températures qui continueront à baisser, tout en restant un peu au-dessus des normales saisonnières. Il fera plutôt autour d'une vingtaine de degrés. Le temps redeviendra aussi passagèrement plus humide. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai, mais elles donnent une idée sur l'échéance de fin de la vague de chaleur.