Il a quitté son emploi de livreur après avoir gagné des millions à la loterie, il retourne à son ancien travail

Après avoir gagné plus de 6 millions d'euros à la loterie, un livreur britannique a quitté son emploi. Mais la nostalgie était très forte.

L'année dernière, un chauffeur et livreur anglais de 61 ans a vu sa vie basculer en gagnant la somme de 5,2 millions de livres sterling à la loterie (près de 6 millions d'euros). Suite à cette victoire, cet habitant de la région de l'Essex a immédiatement choisi de quitter son emploi, rapporte le média indépendant. Pourtant, la nostalgie de son ancien quotidien le tiraillait.

Pendant près de trente ans, Gary MacDonald a livré des colis pour les commerces du grand centre commercial Lakeside, situé à Thurrock. Après avoir touché son gain, l'homme a pu réaliser plusieurs projets importants. Il s'est marié avec sa compagne, a pris une retraite bien méritée et a acheté une grande maison de quatre chambres dans sa région d'origine.

Malgré ce nouveau confort, Gary MacDonald n'a pas oublié les visages et les habitudes qui ont jalonné sa vie professionnelle. Il explique que les nombreuses personnes qu'il croisait chaque jour lui manquaient beaucoup. Accompagné de son épouse, le nouveau retraité a donc décidé de planifier une visite surprise sur son ancien lieu de travail. "D’un signe amical, de quelques mots, ou, plus rarement, d’une tasse de thé, nous avons tissé des liens. Ainsi, lorsque j’ai décroché le jackpot du Loto, ces personnes qui avaient tant fait partie de mon quotidien professionnel étaient toujours dans mes projets", a-t-il expliqué au journal.

Avec sa femme, Gary a tenu à rencontrer ses collègues et leur faire part de sa victoire au loto en leur offrant des fleurs dans une grande journée de livraison, comme avant. "C'était formidable de surprendre mes anciens collègues, leurs visages étaient impayables. Je pense que nous avons fait un excellent travail en les surprenant et en répandant la joie avec les livraisons d'aujourd'hui".