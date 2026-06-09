Un agriculteur offre un terrain pour en faire un parc pour enfants, la ville le revend à un projet de data center et engrangera des millions

En 1999, un agriculteur offrait 35 hectares à sa commune pour en faire un parc pour enfants. Vingt-six ans plus tard, la municipalité revend le terrain 10 millions de dollars.

En 1999, un propriétaire terrien a fait don à la ville de Taylor, au Texas, d'une parcelle agricole de 35 hectares. Monsieur Bland avait alors transmis sa terre à l'organisme public en charge des parcs et des loisirs. Pourtant, près de 26 ans plus tard, la municipalité a pris la décision de revendre cet espace vert à un promoteur de centres de données pour la somme de 10 millions de dollars. À l'origine, le donateur avait explicitement stipulé que sa terre devait servir à la création d'un parc communautaire, une clause formellement inscrite dans l'acte de donation au moment du transfert de propriété.

Selon des informations révélées par le site 404 Media, l'acquéreur industriel est parvenu à sécuriser ce terrain au terme d'une longue bataille juridique contre des riverains farouchement opposés à l'implantation d'un complexe informatique. Malgré cette première validation légale, les opposants ne s'avouent pas vaincus et préparent un recours devant un tribunal pour contester la transaction.

Face à la contestation locale, la municipalité de Taylor a indiqué qu'un retour en arrière ou une annulation du projet n'était plus envisageable. Les autorités locales justifient leur position en expliquant que le terrain est situé dans une zone officiellement dédiée à l'emploi, ce qui autorise légalement l'implantation d'activités professionnelles et industrielles sur le site, comme le rapporte Tom's Hardware.

Cette réaffectation industrielle est en totale contradiction avec le projet initial de Monsieur Bland. L'agriculteur souhaitait avant tout transformer ses terres en un lieu d'épanouissement pour les plus jeunes. Pamela Griffin, qui a grandi non loin de l'agriculteur déclarait que ce dernier "voyant les enfants courir et jouer sur sa parcelle de verdure a eu l'idée d'offrir un vrai espace de loisir et de récréation". Chose qui n'existait pas. Le propriétaire aurait même discuté de cette vision avec le père de Pamela. "Je vois que les enfants n'ont pas vraiment d'endroit où jouer. Je pense à donner ce terrain pour en faire un parc, car ces enfants ont besoin d'un endroit pour jouer", aurait-il dit.

Le destin du terrain de M. Bland n'est pas un cas isolé. Avec le développement très rapide des entrepôts de stockage, les paysages sont de plus en plus transformés. De plus en plus d'infrastructures massives sortent de terre pour stocker les données des utilisateurs et alimenter les technologies d'intelligence artificielle, rappelle Science et Vie.

Pour les promoteurs, ce genre d'espaces naturels regroupe plusieurs avantages pour leurs activités numériques. Leurs localisations éloignées des zones denses, de grandes surfaces continues ou encore un accès à l'électricité direct.