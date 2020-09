Annie Cordy : la chanteuse est décédée à l'âge de 92 ans 

Tata Yoyo nous a quitté. Annie Cordy a été retrouvée morte, chez elle, ce vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans.

Annie Cordy aurait fait un arrêt cardiaque. La Belge, née Léonie Cooreman le 16 juin 1928 à Laeken, est décédée ce vendredi 4 septembre 2020 à Vallauris. Sa famille l'a retrouvée à son domicile dans la soirée. "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a confié sa nièce à l'AFP. Cette parente cohabitait avec elle, dans la plus grande discrétion, dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis de nombreuses années.



La chanteuse aux multiples talents était interprète, meneuse de revue et actrice. Annie Cordy est rapidement devenue un véritable mythe en Belgique, dans son pays natal, mais a aussi su conquérir le cœur des Français avec des titres plus connus les uns que les autres, dont "Tata Yoyo", "La Bonne du curé", "Chaud Cacao" ou encore" Frida Oum-Papa". La populaire comédienne s'était retirée du devant de la scène et se reposait paisiblement à Cannes. Réputée pour son enthousiasme et sa spontanéité, Annie Cordy avait d'ailleurs déclaré : "Je peux très bien mourir dans mon lit. J'ai l'habitude de dire que le temps n'a pas de prise sur moi et qu'un jour, je serai morte et je ne le saurai pas. On va tous vers ça, mais autant que ce soit le plus tard possible." Heureusement, ses disques intemporels sont gravés et continuent à faire chanter petits et grands...