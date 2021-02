Mort de Philippe Chatel : l'histoire de la comédie musicale "Emilie Jolie"

PHILIPPE CHATEL. Auteur, compositeur et interprète, Philippe Chatel, connu pour la comédie musicale "Emilie Jolie", est mort à 73 ans, annonce BFMTV.

[Mis à jour le 19 février 2021 à 16h50] "Je m'appelle Emilie Jolie..." Son œuvre a bercé des milliers d'enfants. Auteur, compositeur et interprète, Philippe Chatel, connu pour la sublime comédie musicale Emilie Jolie, est mort à 73 ans. Selon les informations de BFMTV, qui annonce cette disparition, il serait mort à son domicile parisien du quinzième arrondissement, ce vendredi 19 février 2021. Il aurait eu 73 ans dans cinq jours, le 23 février.

Né Philippe de Châteleux en 1948 à Paris, c'est sous le nom de Philippe Chatel qu'il se fait connaître dans les années 1970. Proche de Georges Brassens, il avait commencé sa carrière en tant que coursier d'Henri Salvador. Très vite, il écrit, compose et interprète ses propres chansons. Il sort un premier tube en 1977, une chanson appelée J't'aime bien Lili. Mais c'est deux ans plus tard que la consécration mondiale arrive : Philippe Chatel créé le spectacle musical Emilie Jolie, dédiée à sa fille, Emilie, née en 1975. Elle était alors âgée de quatre ans.

A l'époque, la petite fille demande à son père de lui jouer une chanson avec un lapin bleu ou avec un hérisson. C'est la naissance du conte pour enfant, qui inspirera tant de parents : en 1980, après sa sortie, près de 12 000 petites filles reçoivent le prénom Emilie.

L'auteur, compositeur et interprète Philippe Chatel est mort dans la nuit du 18 au 19 février 2021. "Mon père est décédé cette nuit d'une crise cardiaque, à son domicile, à Paris", annonce sa fille, Emilie, à qui l'artiste avait dédié sa comédie musicale, à l'AFP. Elle confirme ainsi l'information de BFMTV, publiée quelques minutes plus tôt.

Ce conte pour enfants, qui fait rapidement le tour du monde, est repris trois fois : en 1997, en 2002 et en 2018. Chacune de ses versions, rassemble de nombreux artistes, interprétant les personnages de l'histoire : Georges Brassens, Robert Charlebois, Henri Salvador, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Julien Clerc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Louis Chedid, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Axelle Red, Maurane, Lara Fabian et tant d'autres.

Outre les quatre versions du spectacle musical d'Emilie Jolie, rassemblant à chaque fois de grands noms de la chanson française, l'œuvre était toujours d'actualité. Après une nouvelle adaptation en 2018, une tournée du spectacle était en préparation, explique à BFMTV le frère de Philippe Chatel, Thibault Chatel. "Depuis sa création, il ne se passe pas de semaine sans que je signe d'autorisations à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques, ndlr.) pour que d'autres montent Emilie". Plus de 2 500 spectacles amateurs et semi-amateurs (écoles, cours de danse, conservatoires de musique, etc...) ont ainsi vu le jour, et ça continue...", expliquait Philippe Chatel à BFMTV.

En plus des adaptations en comédies musicales, Emilie Jolie avait été adapté à la télévision, dès 1980 et au cinéma, en 2011, avec un film d'animation réalisé par Francis Nielsen et Philippe Chatel.

Si Philippe Chatel est célèbre dans le monde pour avoir inventé le conte musical Emilie Jolie, son œuvre ne saurait se résumer à cette comédie musicale, aussi populaire soit-elle. L'auteur, compositeur et interprète publie sa première chanson, J't'aime bien Lily, en 1977, puis les titres Ma lycéenne, Tout quitter mais tout emporter et surtout, Mister Hyde, morceau devenu culte sorti en 1978. Il interprétera aussi quelques unes des chansons d'Emilie Jolie, notamment celle du Prince charmant. Au total, Philippe Chatel a publié huit albums entre 1976 et 2016, mais aussi plusieurs compilations.