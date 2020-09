"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 septembre 2020, 40 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Que feriez-vous avec 40 millions d'euros si vous remportiez le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 11 septembre 2020 ? Les résultats seront communiqués sur cette page dans la soirée.

40 millions d'euros. C'est la somme fabuleuse proposée ce vendredi 11 septembre 2020 aux joueurs de l'Euromillions. Il est possible de tenter sa chance pour ce tirage jusqu'à 20 heures environ. Le code My Million, qui permet de remporter un million d'euros, sera délivré sur les coups de 21 heures. Dans la foulée, sur les coups de 21h30, le résultat de l'Euromillions sera à son tour dévoilé. Pour info, la grille coûte 2,50 euros. Une broutille, vous l'aurez compris, comparé au jackpot mis en jeu pour un tirage de l'Euromillions.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si 40 millions d'euros sont à saisir ce vendredi soir, la somme minimale qui peut être mise en jeu à l'Euromillions est de 17 millions d'euros. Quant à la somme la plus élevée qui peut être empochée, celle-ci avait été fixée en 2009 à 190 millions d'euros. Il était alors impossible d'obtenir plus. Mais la donne a changé l'an passé. En effet, depuis 2019, le jackpot de l'Euromillions peut atteindre les… 250 millions d'euros. Question : que se passe-t-il si ce montant pharaonique est un jour mis en jeu mais qu'il n'y a pas de grand vainqueur ? Contrairement à d'habitude, le jackpot ne pourra pas être re-proposé avec un petit bonus. En revanche, il sera remis en jeu pendant cinq fois maximum. Au-delà, si personne ne parvient à trouver les résultats, après le cinquième et ultime tirage, le gros lot sera partagé entre les gagnants du plus haut rang suivant.