"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 9 octobre 2020, 29 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – En sortant du bureau ou depuis chez vous, n'oubliez pas de participer au tirage de l'Euromillions. Ce vendredi 9 octobre, en trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pourriez remporter jusqu'à 29 millions d'euros.

Et si vous commenciez le week-end avec une très bonne nouvelle ? Ce vendredi 9 octobre 2020, le tirage de l'Euromillions vous propose de tenter votre chance pour ajouter jusqu'à 29 millions d'euros sur votre compte en banque. Pour espérer trouver les bons résultats de l'Euromillions, il vous faudra d'abord valider votre grille chez votre buraliste. Si votre dernière réunion s'éternise ou que vous êtes en train de télétravailler depuis votre domicile, vous pouvez aussi remplir votre grille d'Euromillions en quelques clics depuis le site officiel de la FDJ ou l'application mobile dédiée via votre smartphone.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Une grille simple ne vous coûtera que 2,50 euros, mais elle pourrait vous rapporter très gros, et ce, même si vous ne trouvez pas les bons résultats de l'Euromillions. Comment ? Grâce au code My Million qui vous est attribué aléatoirement pour chaque grille d'Euromillions validée. Si ce code est tiré au sort, vous empochez un million d'euros ! Avant de rêver au jackpot, il vous faudra toutefois cocher vos numéros avant 20h15 pour participer à ce tirage de l'Euromillions. Pour rappel : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Cette étape validée, rendez-vous sur notre page à partir de 21 heures pour découvrir le code My Million avant le tirage des résultats de l'Euromillions.