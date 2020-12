Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 décembre 2020 en direct

RÉSULTATS EUROMILLIONS. À un peu plus d'une heure des résultats de l'Euromillions, l'impatience est à son comble. Qui va décrocher le super jackpot mis en jeu par le tirage de l'Euromillions du vendredi 4 décembre 2020 ?

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 19h32] Non content de pouvoir profiter des bonnes affaires du Black Friday 2020, ce vendredi 4 décembre, vous pourriez aussi avoir l'opportunité de changer radicalement de vie grâce au super jackpot du tirage de l'Euromillions. Si d'ordinaire, la cagnotte de l'Euromillions promet toujours de coquettes sommes, cette fois, ce sont jusqu'à 200 millions d'euros qui pourraient atterrir directement sur votre compte en banque... à condition, bien sûr, de trouver les bons résultats de l'Euromillions ! Si vous n'avez pas encore rempli votre grille, ne perdez pas une minute, vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance de remporter cette somme record dans l'histoire de l'Euromillions ! Rendez-vous ensuite sur notre page pour découvrir les résultats de l'Euromillions dès 21 heures.

Lors du tirage précédent de mardi, aucun heureux élu n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles pour rafler le pactole. Si la situation se reproduisait ce soir, la somme augmenterait de nouveau de 10 millions d'euros supplémentaires à chaque prochain tirage pour atteindre, enfin, la coquette somme de 250 millions d'euros, soit un quart de milliard. En effet, depuis le mois de février, les gains de l'Euromillions peuvent atteindre 250 millions d'euros : cela fait suite à une modification de son règlement, qui imposait auparavant un plafond de 190 millions d'euros… ce qui reste quand même considérable !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, même si vous n'êtes pas le grand gagnant de ce tirage de l'Euromillions, vous avez tout de même une chance de devenir millionnaire grâce au code My Million. Ce code vous est attribué aléatoirement à chaque grille d'Euromillions validée. Vers 21 heures, juste avant les résultats de l'Euromillions, le code My Million est tiré au sort. S'il s'agit du vôtre, vous empochez alors la jolie somme d'un million d'euros. Alors, certes, ce ne sont pas les 200 millions d'euros du super jackpot mis en jeu par ce tirage de l'Euromillions, mais il y a tout de même de quoi réaliser quelques rêves et concrétiser quelques projets !