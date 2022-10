Coupure d'électricité : une décision "inévitable" cet hiver selon un cadre d'EDF

COUPURE ÉLECTRICITÉ. Après les raffineries, la grogne sociale gagne les centrales nucléaires. Dans ce contexte de tensions, un cadre d'EDF juge ce jeudi les coupures d'électricité inévitables cet hiver, même en cas de températures de saison...

Les coupures d'électricité et les délestages n'étaient pour l'instant qu'une option du gouvernement, en peine crise énergétique. Elles deviennent désormais "inévitables" et ce même en cas d'hiver normal selon un représentant d'EDF. Ce jeudi 13 octobre, lors du Conseil Social et Economique de l'entreprise, Philippe Page le Mérour, secrétaire du comité, a déclaré qu'il ne voyait pas comment approvisionner les Français en électricité cet hiver, tout en évitant les coupures. C'est l'agence Reuters qui a rapporté l'infirmation : selon ce cadre d'EDF, même en cas d'hiver "normalement froid", les coupures seront inévitables ou, selon les termes rapportés, "nous ne pourrons pas nous passer de délestages".

L'option de coupures momentanées et ciblées géographiquement a déjà été évoquée par le gouvernement, mais jusqu'ici les délestages ne devaient intervenir qu'en cas d'hiver particulièrement rigoureux. Le climat social dans le pays, déjà glacial pour sa part, est venu aggraver encore un peu plus la situation déjà tendue dans les unités de production d'électricité. Alors que les ouvriers de la centrale EDF de Gravelines, dans le Nord, ont débuté une grève reconductible à compter de ce jeudi 13 octobre, la FNME, Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT, a annoncé une grève élargie, en soutien aux grévistes des raffineries et en vu de réclamer des augmentations de salaires. Cette grève toucherait déjà huit réacteurs nucléaires, donc trois réacteurs à Cruas (Ardèche), deux à Cattenom (Moselle), deux autres au Tricastin (Drôme) et un à Bugey (Ain).

Après la grève dans les raffineries, plongeant depuis la fin septembre la France dans une pénurie de carburant, ces autres mouvements d'humeur chez EDF menacent d'accentuer la précarité des centrales nucléaires françaises avant l'hiver. Si l'impact sur l'alimentation électrique est pour l'instant limité et la sécurité des centrales pleinement assurée, la grève pourrait en effet retarder la remise en route de la puissance électrique française, de nombreux réacteurs, en particulier dans les centrales concernées par les grèves, étant actuellement en maintenance.

Des coupures d'électricité possibles cet hiver

Cet arrêt prolongé de plus de la moitié des réacteurs pour maintenance et les conséquences de la guerre en Ukraine ont déjà poussé le gouvernement à annoncer un plan de sobriété énergétique début octobre. Quant aux coupures de courant, elles pourraient, si nécessaire, avoir lieu lors "des situations à risque", mais "sur une courte période de moins de deux heures, par quartier", a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne dans les médias. Ces coupures ou délestages pourraient intervenir soit le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h, selon les estimations de Réseau de transport d'électricité (RTE), le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français. Ces mêmes coupures ne devraient pas en revanche intervenir pendant des journées entières ou durant les week-ends.

Si les coupures d'électricité ciblées sont possibles, à la différence d'un "black-out", elles sont encore évitables selon les niveaux de consommation et de production électriques dans le pays. En plus d'un nouvel outil, EcoWatt, visant à sensibiliser les Français, RTE fournit à travers de la plateforme Eco2Mix des données précieuses, mises à jour en temps réel ou presque, pour établir un tableau de bord de la situation électrique du pays.

Combien d'électricité la France consomme-t-elle et produit-elle depuis ce matin ?

La France risque-t-elle la coupure d'électricité aujourd'hui ? Voici le cumul de la consommation et de la production d'électricité en MWh depuis ce matin, mis à jour automatiquement une fois par heure. Le troisième chiffre correspond aux importations nécessaires pour combler la différence ou aux exportations (chiffre négatif) en cas d'excédent de production.

PRECISION : les données du jour sont des cumuls réalisées par nos soins depuis le début de la journée à partir des données "temps réel" mises à disposition sur Data.gouv par l'Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ), plateforme réunissant les données de GRTgaz, RTE, Teréga et plusieurs autres organismes clés du secteur de l'énergie en France. Nous les comparons avec les moyennes à la même date ces 5 dernières années (2017 à 2021).

RTE a mis en place un site web, MonEcoWatt.fr qui se présente comme une "météo de l'électricité" et permet d'évaluer la situation du réseau électrique aujourd'hui et dans les jours qui viennent. La carte offre plusieurs échelles (France métropolitaine mais aussi région ou département) et un code couleur. S'il est vert, la situation est jugée "normale". En orange, le système électrique est jugé "tendu" et des "écogestes" sont les bienvenus. En rouge, le système électrique est "très tendu". Des coupures sont inévitables si la consommation ne baisse pas.

Quel est le niveau de la consommation d'électricité en France aujourd'hui ?

Dans le détail, voici le niveau de consommation d'électricité aujourd'hui en France en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure. Les pointillés correspondent aux prévisions pour la journée. La courbe grise permet une comparaison avec la consommation moyenne à la même date ces 5 dernières années.

PRECISION : sur ce graphique comme sur les deux suivants, les données du jour (courbe rouge et courbe bleue) sont des données "temps réel" établies au pas quart d'heure par l'ODRÉ et disponibles sur Data.gouv. Les moyennes horaires pour les 5 dernières années ont été calculées par nos soins à partir des données "consolidées" disponibles elles aussi sur Data.gouv.

Quel est le niveau de la production d'électricité en France aujourd'hui ?

Voici le niveau de production d'électricité aujourd'hui en France en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure. La courbe grise permet une comparaison avec la production moyenne à la même date ces 5 dernières années.

La France importe-t-elle de l'électricité aujourd'hui ?

Voici le niveau d'importations ou d'exportations d'électricité aujourd'hui en France en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure. Les données positives correspondent aux importations et les données négatives aux exportations. La courbe grise permet une comparaison avec les importations ou exportations moyennes à la même date ces 5 dernières années.

La France produit-elle assez d'électricité pour sa consommation aujourd'hui ?

Voici la production totale d'électricité en France aujourd'hui en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure au regard de la consommation. Les pointillés correspondent aux prévisions pour la journée. Les barres grises illustrent l'excédent de production qui pourra être exporté, ou à l'inverse, les importations nécessaires pour répondre à la consommation.

Quelle est la part de chaque énergie dans la production d'électricité aujourd'hui ?

Voici la part de chaque filière dans la production totale d'électricité en France aujourd'hui en MW (au pas quart d'heure) mis à jour automatiquement une fois par heure.

Des coupures d'électricité volontaires sont-elles prévues cet hiver ?

Une baisse de la température de 1 degré entraîne statistiquement au niveau national une hausse de la consommation de 2400 mégawatts… RTE a donc dégainé un plan pour les pics de consommation qui ne manquent pas d'arriver durant l'hiver. Parmi les mesures qui peuvent être prises en cas de situation tendue, on trouve en premier lieu des alertes qui incitent les Français à réduire leur consommation. Selon le gestionnaire, une baisse de la consommation de 1 à 5% pourrait déjà suffire à éviter des coupures de courant lors des périodes de tensions sur le réseau électrique.

Sur le site EcoWatt, RTE détaille les "écogestes" permettant de limiter sa consommation, notamment entre 8h et 13h et entre 18h et 20h, autrement dit quand les Français débutent leur journée et que l'activité économique s'accroit, puis quand les appareils électroménagers sont remis mis en fonctionnement et le chauffage très sollicité le soir, alors que certains salariés sont encore au bureau et que sont mis en route les éclairages publics. Parmi ces "écogestes" :

Réduire autant que possible la température du chauffage

Décaler certains usages domestiques (lave-vaisselle, machine à laver, etc.)

Modérer l'utilisation des appareils de cuisson (par exemple en évitant les cuissons longues)

Eteindre les lumières inutiles

Prévoir une programmation spécifique du chauffage (par ex. en réduisant la température de 1°C supplémentaire)

Réduire la ventilation au niveau minimum requis

Eviter de recharger les véhicules électriques pendant les périodes de tension

Si la situation l'exige, des délestages tournants sont envisagés, autrement dit des coupures d'électricité volontaires sur une partie du réseau pendant une période donnée. La Première ministre Elisabeth Borne a tenu à tempérer sur France Inter, le 1er septembre 2022, évoquant des coupures "sur une courte période de moins de deux heures, par quartier". Des baisses de tension ont aussi été mentionnées, autrement dit la réduction de 230 volts à 220 volts du réseau, une mesure quasi indolore selon les autorités.

Mais les mesures exceptionnelles pourraient aller jusqu'à la déconnexion volontaire de clients (moyennant indemnisation ou l'arrêt de l'approvisionnement en électricité des 21 sites industriels nationaux les plus "gourmands".

Paris, Lyon, Marseille... Quelles sont les villes à risque de coupure d'électricité ?

Si on sait que les grandes métropoles sont particulièrement gourmandes en énergie, difficile dans le détail de déterminer les villes les plus exposées aux pannes et délestages. Du point de vue des installations (sites) et de la consommation, les données sont régionales. On apprend ainsi que la région Ile-de-France enregistrait la plus forte consommation en 2015 avec 29,8 millions de mégawattheures et 6,3 millions de sites, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 23,9 millions de mégawattheures et 4,5 millions de sites et enfin par les régions PACA, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, entre 18 et 19 mégawattheures et environ 3,5 millions de sites.

En toute logique, les zones urbaines à forte concentration comme Paris, Lyon, Marseille et plusieurs autres villes sont les plus consommatrices et donc, peut-être, les plus exposées. La Bretagne vient s'ajouter à la liste, avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur, "péninsule électrique" et donc territoire sensible.

Des coupures d'Internet et du réseau mobile peuvent-elles intervenir cet hiver ?

Si des délestages d'électricité devenaient nécessaires au cœur de l'hiver, des coupures des réseaux Internet et mobile pourraient bien intervenir. Une inquiétude supplémentaire pour les particuliers comme pour l'économie. En cas de coupures d'approvisionnement en électricité, la plupart des tours européennes de télécoms sont équipées de groupes électrogènes. Toutefois, ces derniers ont une capacité limite d'une demi-heure. Les opérateurs s'organisent donc pour face à de possibles coupures. Ils ont, par exemple, commencé à mettre en veille des fréquences mobiles sur les heures creuses, c'est-à-dire la nuit.

Dans Le Figaro fin août, Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom et présidente de la Fédération Française des Télécoms, a indiqué que le secteur était "prêt à prendre des mesures volontaires pour la sobriété énergétique, mais sans que cela ne porte atteinte à ses activités". Par ailleurs, les acteurs du secteur ont entamé des discussions avec les autorités afin de ne pas se retrouver avec des coupures d'électricité trop fréquentes qui impacteraient aussi bien le réseau mobile, que la connexion Internet indispensable à ses clients.