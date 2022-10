"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 7 octobre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Parviendrez-vous à trouver les résultats de l'Euromillions, vendredi 7 octobre 2022 ? Les résultats seront dévoilés sur les coups de 21h30.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 18h31] Que feriez-vous avec 55 millions d'euros sur votre compte bancaire demain matin ? Payer le chauffage à tout votre quartier pendant tout l'hiver ? Faire le plein d'essence dans les stations-service les plus chères de France et de Navarre ? Ou prendre des billets de train pour fêter Noël et le Nouvel An aux quatre coins de la France ? Les options pour dépenser son argent sans compter seront nombreuses pour celui ou celle qui remportera le tirage de l'Euromillions ce vendredi 7 octobre 2022. Cinquante-cinq millions d'euros sont en effet mis en jeu. Comme lors de chaque tirage, le résultat sera dévoilé sur cette page dès que possible.

Mais au fait, à quoi correspondent 55 millions d'euros ? Il s'agit tout bonnement de 45 833 333 baguettes de pain. C'est également 474 137 billets de train pour relier Paris à Marseille le 17 décembre, jour du début des vacances des fêtes de fin d'année. Il s'agit aussi de l'équivalent de 423 076 pleins d'essence. C'est enfin l'équivalent de 5 238 mètres carrés à Paris. Attention tout de même à ne pas tout investir dans la pierre, il faudra aussi penser à garder de quoi payer les factures de gaz et d'électricité !

Comment jouer ? Pour parier, rien de plus simple. Moyennant 2,50 euros, vous pouvez cocher une grille de cinq chiffres et deux numéros étoile. Soit une combinaison classique. Le plus dur reste de parier sur les bons chiffres. Que choisir : le 4 ? Le 6 ? Le 33 ? Le 29 ? Le 42 ? Le mieux est encore de faire confiance à son instinct. À noter que si vous manquez le coche ce vendredi soir, il vous sera toujours possible de tenter votre chance lors du prochain tirage de l'Euromillions prévu mardi. Bonne chance à tous et que le plus chanceux gagne !