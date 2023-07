Billets SNCF : vente flash à petits prix, quelles destinations concernées ?

BILLET SNCF. La SNCF met en vente 300 000 billets à prix réduits ces lundi 31 juillet et mardi 1er août 2023. Voici les destinations concernées.

[Mis à jour le 31 juillet 2023 à 11h07] Cet été, la SNCF propose de nombreuses promotions pour les voyageurs. Après avoir ébloui les usagers avec 20 000 billets Ouigo train classique à 1 euro, 10 000 cartes Avantage Jeune pour le même tarif symbolique, et 10 000 bons d'achat de 10 euros, la compagnie ferroviaire repart à l'attaque avec de nouvelles offres alléchantes. Le 31 juillet et le 1er août, pas moins de 300 000 billets TGV et Intercités seront mis en vente, à des prix défiant toute concurrence : 29, 39, et 49 euros pour des trajets pendant le mois d'août. Ces offres s'étendront à travers tout le territoire français, avec des destinations très prisées en cette période estivale, telles que Paris-Dijon, Lille-Paris, Paris-La Rochelle et Paris-Marseille.

Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF, a souligné que la grande majorité des billets sera proposée à 29 et 39 euros, dans les colonnes du Parisien. L'objectif est de permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train, car tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l'avance et bénéficier ainsi des meilleurs prix à l'ouverture des ventes. Afin de décrocher les meilleurs tarifs sur les trajets les plus demandés, les voyageurs doivent se lever tôt et se connecter sur le site SNCF Connect. En effet, les premiers arrivés seront les premiers servis, et ils pourront même profiter d'une place en première classe pour seulement 1 euro de plus. Cette initiative a pour double objectif d'améliorer l'image de la SNCF, souvent critiquée pour ses tarifs élevés, tout en remplissant les trains restants.

Mais ce n'est pas tout ! Pour les passionnés de voyages en train à grande vitesse, la SNCF propose également une offre exceptionnelle pour cet été. Du 1er au 31 août 2023 inclus, il sera possible de profiter de tarifs avantageux sur une sélection de destinations en France. Que vous rêviez d'explorer une nouvelle ville, de partir à la découverte de paysages pittoresques ou de rejoindre vos proches, cette offre est faite pour vous. Avec pas moins de 235 000 billets disponibles en seconde classe, et 65 000 billets en première classe, il n'y en aura pas pour tout le monde. Néanmoins, il est essentiel de noter que ces billets ne sont ni échangeables ni remboursables. Il est donc primordial de bien planifier votre voyage avant de finaliser votre réservation.