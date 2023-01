"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 janvier 2023 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. Si, pour ce vendredi 13 janvier 2023, le tirage de l'Euromillions se retrouve en concurrence directe avec celui du Loto, il promet cependant un jackpot bien plus attractif à qui trouvera les résultats du jour.

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 19h24] Soixante-cinq millions d'euros sont en jeu pour ce vendredi 13. Le tirage My Million aura lieu vers 20h20, et celui de l'Euromillions aura quant à lui lieu vers 21h05. Les résultats de My Million seront connus vers 20h35, et ceux de l'Euromillions le seront vers 21h45. Ils seront disponibles dès leur publication sur cette page. Comme pour un tirage de l'Euromillions classique, le prix de la grille composée d'une combinaison de base - soit cinq numéros compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile compris entre 1 et 12 - est fixé à 2,50 euros. Ce n'est en revanche pas le cas pour le tirage du Loto exceptionnel mis en place par la FDJ, ce vendredi 13. Un Super Loto de 13 millions d'euros est en jeu, ainsi que 50 codes à 20 000 euros, contre 10 en temps normal. Résultat, la grille a vu son prix revu à la hausse. Au lieu d'être vendue 2,20 euros, elle coûte 3 euros. Mais il y a cinq fois plus de chances de repartir avec 20 000 euros sans avoir trouvé le moindre bon numéro de la combinaison gagnante.

Quoi qu'il en soit, que vous tentiez votre chance au tirage de l'Euromillions ou à celui du Loto, gardez bien en tête que vous avez nettement plus de chance de repartir bredouille que millionnaire. Avec respectivement une chance sur 139 838 160 et une chance sur 19 068 840 de trouver la totalité des résultats gagnants, vous avez davantage de chance de voir l'un de vos enfants (une sur 12 millions) devenir astronaute que de remporter le gros lot. Mais comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" !