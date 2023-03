Manifestation du 28 mars 2023 : Paris, régions... Où sont les cortèges et à quelle heure ?

Ce mardi 28 mars, de nouvelles manifestations sont organisées en France pour protester contre la réforme des retraites.

Une nouvelle manifestation et probablement pas la dernière : ce mardi 28 mars, l'intersyndicale organise de nouvelles mobilisations dans les rues des principales villes de France. Pour les contestataires, le mouvement social a pris une nouvelle tournure depuis la semaine dernière ; l'adoption du texte et la fin de non recevoir d'Emmanuel Macron sur toute modification de cette réforme a donné une nouvelle dimension à la protestation : il s'agit désormais pour les manifestants de montrer qu'un recul est encore possible.

Si l'exécutif mise sur un essoufflement du mouvement et sur une lassitude sociale, il faut aussi prendre en compte les débordements violents - marginaux mais de plus en plus présents dans les manifestations. Ce mardi 28 mars, les dérapages des opposants seront scrutés avec une acuité particulière.

Où sont les manifestations du 28 mars 2023 en France ?

Une carte des mobilisations a été effectuée par la CFDT : on y retrouve les points de rendez-vous dans toutes les régions de France et les horaires de rassemblements. La carte est mise à jour dans la journée :

La liste des manifestations en France