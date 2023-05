Foire du Trône : un enfant de 4 ans gravement blessé, ce qu'il s'est passé

Suite à un accident survenu le 30 avril, un garçon risque l'amputation de sa main après avoir été happé par un manège. La famille a porté plainte pour blessures involontaires.

Un nouveau drame à la Foire du Trône. Le dimanche 30 avril, un garçon de 4 ans a vu sa main se faire happer par un tapis roulant d'une attraction. Le manège ne s'est pas arrêté malgré la chute de l'enfant. Résultat, un doigt, des artères et des nerfs ont été sectionnés. Il a dû subir une autotransplantation, mais, selon BFMTV, il risque toujours l'amputation.

Cet enfant s'était rendu à la lisière du bois de Vincennes avec sa tante pour profiter de la Foire du Trône. Elle raconte au micro de BFMTV le déroulé de l'accident : "Il est entraîné au bout du tapis et c'est instantané : il est avalé par la machine et il hurle, il crie. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose de très grave."

L'enfant a attendu près d'une heure pour être pris en charge à l'hôpital

Elle reproche ensuite aux forains d'avoir manqué de réactivité : "Le personnel du manège qui était là reste en état de choc, personne ne bouge. Je crie 'appelez les pompiers', on est tous éclaboussés de sang, le petit crie !" C'est un pompier en civil, heureusement présent sur les lieux, qui porte assistance à cet enfant. Mais les secours n'arriveront que 50 minutes plus tard. Un délai beaucoup trop long pour la famille : "Personne ne vient nous secourir, c'est grave. On est à la Foire du Trône, à Paris, personne ne vient nous secourir. Plus de son ni d'image de la mairie de Paris, de la Foire du Trône ni des forains."

Une enquête a été confiée au commissariat du XIIe arrondissement de Paris suite au dépôt d'une plainte de la famille du garçon pour blessures involontaires. La Foire du Trône a réagi à cet accident : selon eux, une commission de sécurité en lien avec la préfecture avait vérifié le manège en question et n'avait rien relevé de dangereux. Cette attraction répond aux normes européennes. Les organisateurs indiquent que c'est le premier accident sur ce manège.