Faut-il se brosser les dents ou pas après le café ? La réponse des dentistes

Vaut-il mieux se brosser les dents avant ou après avoir bu son café, pour préserver sa santé bucco-dentaire tout en évitant les taches ? Voici ce qu'en pensent les dentistes.

Nombreux sont les Français qui prennent un bon café au petit-déjeuner, puis se brossent les dents. Une routine que l'on ne songe, souvent, même plus à remettre en question, d'autant que ce breuvage est réputé tacher les dents. Or, voici ce qu'il se passe dans notre cavité buccale lorsqu'on se brosse les dents après le café : l'acidité du liquide brun s'en prend à la couche extérieure de nos dents. Pour Christina Meiners, dentiste dans les centres de santé CommunCare à San-Antonio (Texas, Etats-Unis), qui s'est récemment exprimée dans la presse, "vous brossez alors plus d'acide sur vos dents [que vous ne les nettoyez]. Cela peut les faire se détériorer plus rapidement et accroître leur sensibilité."

Si vous le faites occasionnellement, ce n'est pas trop gênant, de l'ordre de la micro-abrasion. Si c'est habituel, alors vous usez votre émail, souligne Siama Muhammad, dentiste à Brooklyn Oak Dental Care, cité lui aussi par plusieurs médias. La couche dure qu'est l'émail, située à la surface de la dent, laisse alors place à la dentine (en-dessous), ce qui crée cette fameuse sensibilité très désagréable.

Que faire pour boire son café sans s'abîmer les dents ?

Alors, vaut-il mieux se brosser les dents plutôt avant le café ? L'astuce est de programmer leur brossage au moment optimal pour protéger son émail. D'après les dentistes, il existe en effet un ordre à privilégier pour cela.

Se brosser les dents avant de prendre un café évite l'accumulation de plaque dentaire, tout en limitant l'adhérence des taches, précise Christina Meiners. Il est donc conseillé de se brosser les dents dès le réveil et de prendre son café ensuite. Voici ensuite les options qui s'offrent à vous après la prise de café :