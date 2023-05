Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 mai 2023, 65 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Parviendrez-vous à trouver les résultats Euromillions ce mardi 23 mai 2023 ? Réponse à l'heure du tirage !

Soixante-cinq millions d'euros. Tel est le jackpot proposé ce mardi 23 mai 2023 aux participants du tirage Eurmollions. Mais empocher une telle somme, ça se mérite. En plus de vous frotter aux très (très) nombreux joueurs français qui tenteront également de trouver le résultat Euromillions à l'occasion de ce tirage, vous devrez aussi affronter la concurrence des participants britanniques, espagnols, portugais, irlandais, belges, luxembourgeois, suisses et autrichiens puisqu'en tout, ce sont en fait neuf pays qui participent au tirage Euromillions.

Mais dans les faits, peu importe le nombre de participants, c'est le nombre de combinaisons possibles qui influe sur vos chances de devenir millionnaire. Avec pas moins de 139 838 160 combinaisons existantes, vos chances de trouver le résultat Euromillions sont de l'ordre d'une sur près 140 millions si on arrondit. Vous avez en somme plus de chances d'être né avec un sixième doigt (1 sur 20 000 selon le site Welovebuzz), d'être... touché par un astéroïde (1 sur 720 000) ou encore d'avoir un enfant astronaute (1 sur 12 millions). Mais comme le souligneront les plus téméraires, il reste tout de même une chance de tomber sur le résultat et de remporter le jackpot du jour !