Les parents qui télétravaillent seraient plus exposés à ce sérieux problème selon une étude

Le travail à distance offre flexibilité et équilibre à de nombreux parents salariés. Mais les toutes dernières évolutions du télétravail ont fait émerger un problème encore méconnu...

L'essor du travail à distance est régulièrement salué pour offrir un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle, mais il peut également avoir de sérieux inconvénients. Le neuvième indice annuel de la famille moderne, réalisé par The Harris Poll pour Bright Horizons, un fournisseur mondial de services d'éducation préscolaire, de garde d'enfants et de formation de main d'œuvre, vient de livrer ses chiffres. Et ils sont contrastés. Parmi les parents qui travaillent, 36% ont ainsi déclaré qu'ils se sentaient un peu plus épanouis dans leur travail qu'il y a trois ans et 58% estiment que les horaires flexibles constituent un facteur de cette satisfaction. Mais...

8 parents sur 10 s'occupent des enfants en télétravail

Environ 8 parents sur 10 qui travaillent à distance au moins une partie du temps admettent qu'ils jonglent entre leurs missions professionnelles et leurs responsabilités familiales pendant la journée de travail, 47 % conduisant leurs enfants à des activités et 44 % les aidant à faire leurs devoirs. Un quart des parents qui travaillent tout en exerçant des rôles éducatifs ne mentionnent presque jamais leurs tâches parentales quotidiennes à leurs managers, tandis que 41 % disent croire parfois qu'ils doivent cacher leurs responsabilités personnelles à leurs collègues.

Par ricochet, environ 4 parents sur 10 déclarent par ailleurs que lorsqu'ils travaillent à domicile, il y a des périodes où ils passent des jours sans quitter leur maison, tandis que 33 % avouent qu'ils "se sentent très isolés" quand ils travaillent à distance.

Nouvelle peur sur l'évolution de carrière

Mais un autre problème plus récent et très sérieux se pose une large partie de ces salariés : le télétravail donne le sentiment à de nombreux parents que leur carrière en sera affectée. 35% des parents qui travaillent à domicile une partie du temps pensent que leurs horaires hybrides affectent négativement leur carrière et 40% aimeraient que leurs managers les conseillent sur le temps souhaitable à passer au bureau.

Les pères se sont montrés particulièrement inquiets : 44 % de ceux qui travaillaient craignent que s'ils utilisent des avantages visant à concilier vie professionnelle et vie privée, cela n'affecte négativement leurs performances. Et il y a une explications à ce phénomène : le soutien des managers vis-à-vis des parents télétravailleurs, très fort au début de la pandémie de Covid, s'est estompé, selon Stephen Kramer, PDG de Bright Horizons.

Aujourd'hui, avec le recul de la pandémie, les crèches et les garderies sont ouvertes et "on s'attend à ce que les employés soient productifs et qu'ils aient compris comment s'acquitter de leurs responsabilités familiales en (télé)travaillant'', assure-t-il. Et d'ajouter : "Il devrait y avoir une réelle inquiétude concernant l'impact sur la santé mentale et les sentiments d'isolement causés aux salariés par le travail à distance", les employeurs devant selon lui se saisir de la question "pour rendre cet équilibre plus réaliste pour les employés".