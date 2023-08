Incendie à l'Île-Saint-Denis : 3 morts et 19 blessés

Un incendie est survenu ce samedi 19 août 2023 dans un immeuble à l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Trois morts et 19 blessés ont été déclarés pour le moment.

Un incendie s'est déclaré dans la matinée du samedi 19 août 2023 au sein d'un immeuble d'habitation de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Trois morts et dix-neuf blessés ont été recensés pour le moment, a annoncé le parquet de Bobigny. Parmi les victimes mortelles, une adolescente de 13 ans qui aurait trouvé la mort en se jetant de sa fenêtre. Le feu se serait déclenché vers 10 heures du matin selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. Au total, plus de 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour tenter de maitriser les flammes. Une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort", a déclaré le parquet dans un point presse en début d'après-midi. Avant d'ajouter ne pas avoir, pour l'heure, "d'informations précises sur l'origine de l'incendie". Les pompiers ont indiqué, à 15 heures ce samedi, que le feu était "éteint", selon les informations de BFMTV. La préfecture a recommandé aux habitants du secteur victime de l'incendie de ne "pas ouvrir les fenêtres" en raison d'un "important dégagement de fumée".