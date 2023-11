Avale-t-on des insectes la nuit en dormant ? Vous n'allez peut-être pas aimer la réponse

Des araignées qui entrent dans notre bouche et finissent par être avalées la nuit pendant que nous dormons paisiblement... Cette histoire a été maintes fois racontée. Mais est-ce un mythe ou une réalité ?

C'est le genre d'histoire qu'on se raconte pour se faire peur un soir d'Halloween ou lors de n'importe quelle réunion en famille ou entre amis. L'idée que nous avalons des insectes pendant la nuit est étonnamment assez répandue depuis quelques années, notamment du fait d'anecdotes circulant sur les réseaux sociaux ou d'histoires diffusées sur des sites Internet. Il existe même une drôle de légende urbaine prétendant que chaque personne avale en moyenne deux araignées par an pendant qu'elle dort. D'autres prétendent que les insectes sont attirés par la chaleur et l'humidité de notre bouche pendant la nuit.

Il y a à boire et à manger dans ces histoires, mais les chiffres sur les araignées englouties sont largement infondés. Les insectes, y compris les araignées, ne sont pas enclins à entrer dans notre bouche pendant que nous dormons tranquillement. Les araignées sont généralement craintives de notre espèce et préfèrent éviter les interactions avec les humains.

De plus, c'est une réalité biologique : la bouche n'est pas un environnement franchement attrayant pour les insectes en raison de la bave qu'elle contient et de la respiration. Les insectes, en général, sont plus susceptibles d'être attirés par des sources de nourriture ou de chaleur, plutôt que la bouche d'un dormeur. Et les araignées sont très sensibles à toute vibration, elle ont tendance à s'enfuir, car elles les associent à des prédateurs potentiels.

Il n'est pourtant pas impossible que cela se produise par accident. Mais cela n'a rien de grave, les petits insectes qui pourraient finir dans votre ventre durant la nuit ne produiront aucune gêne, vous n'en serez pas affecté. Sachez aussi qu'un réflexe naturel en cas de petite menace perçue pendant la nuit est de se réveiller si quelque chose de très inhabituel se produit.

Cependant, la réponse à cette question ne serait pas tout à fait complète sans ce qui va suivre : nous avalons bien des insectes dans le savoir... pendant que nous sommes éveillés ! Les insectes sont déjà présents dans ce que nous consommons. D'après l'Agence nationale de l'alimentation, nous avalons environ 500 grammes d'insectes par an, en moyenne, sans nous en rendre compte. Les récoltes des agriculteurs sont presque toujours envahies par quelques petites bêtes et contiennent de ce fait des morceaux d'insectes, qui finissent dans tout un tas d'aliments du quotidien. C'est peu ragoutant, mais c'est sans incidence !