Près de deux millions de Français vont être obligés de changer d'adresse d'ici un mois

A partir du 1er juin, 1,8 million de Français devront faire les démarches pour changer leur adresse.

En France, aujourd'hui, environ 20 000 communes présentent encore au moins une voie ne portant pas de numérotation. A la campagne, le nom de certains hameaux tient, en effet, souvent lieu d'adresse pour tout un groupe de logements. Une situation que le gouvernement ne pouvait pas tolérer et qu'il a jugé bon de prendre en main avec une nouvelle loi. Baptisée 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) et votée en février 2022, elle impose de dénommer les "voix et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation" et de numéroter chacun des bâtiments. Auparavant, cette règle ne concernait que les communes de plus de 2000 habitants.

L'objectif est clair : faciliter l'accès des secours, des techniciens réseaux ou encore des livreurs dans des zones où ils perdent parfois du temps. Comme l'a précisé le site du gouvernement, "de nombreux services publics et privés ont besoin de connaître la géolocalisation précise des adresses". Certains habitants des communes concernées se disent d'ailleurs séduits par la mesure, qui devrait leur éviter les nombreux problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. "On n'a pas pu recevoir tous nos colis. Le fait que la mairie change les adresses je trouve ça pas mal", a par exemple déclaré un habitant de Haux à BFMTV. Une autre habitante de la commune a témoigné d'une majoration d'impôt due à l'absence d'adresse précise.

La nouvelle numérotation concerne 1,8 million de Français, qui vont donc, concrètement, devoir changer d'adresse. Il n'est point question de déménagement ou d'expulsion ici, ce sont les rues dans lesquelles ils habitent qui vont connaitre du changement. Les communes devront remplir une base nationale des adresses afin de pouvoir géolocaliser chaque habitation. Les dénominations seront décidées en Conseil municipal. Ceux-ci ont l'obligation de trouver un nom et un numéro à chacun avant le 1er juin.

Qu'est-ce que cela implique pour les Français concernés ? S'ils n'ont pas leur mot à dire sur le choix du nom de leur voie, de leur hameau, ou du numéro de leur logement, ils seront tenus à d'autres obligations. Ils devront, comme lors d'un déménagement, changer leur adresse partout, notamment sur leurs papiers d'identité. Il faudra aussi prévenir leur employeur pour avoir la nouvelle adresse sur les bulletins de paye, mais aussi la banque, EDF, les opérateurs de téléphonie ou d'internet...

Les numéros attribués pourront aussi surprendre. Certaines maisons isolées pourraient être numérotées selon la distance en mètres qui les sépare du début de la voie et donc atteindre des chiffres bien au-delà de la centaine. Néanmoins, les plaques ne seront pas obligatoires.

"Afin d'alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d'un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales, le besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l'appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité", a précisé le gouvernement.