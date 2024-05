Ces millions de Français auront des vacances plus longues que les autres l'année prochaine

Alors que les vacances scolaires estivales approchent, le calendrier des congés 2024-2025 révèle que certains Français auront plus de chances que d'autres.

Alors que les vacances d'été débuteront le samedi 6 juillet prochain, le calendrier 2024/2025 des vacances scolaires est déjà disponible ! La nouvelle année scolaire commencera le lundi 2 septembre. Comme à l'accoutumée, les dates des vacances de la Toussaint (19 octobre au 3 novembre) et de Noël (21 décembre au 5 janvier) sont communes aux trois zones. A l'inverse, les vacances d'hiver et de printemps sont en décalé. Chaque année, l'ordre des zones change pour que ce ne soit pas toujours la même qui passe en première ou en dernière. Et ces menues variations fournissent parfois de petits avantages bienvenus...

Pour 2024/2025, c'est la zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) qui débutera avec des congés allant du 8 au 23 février et du 5 au 20 avril. Elle sera suivie de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) du 15 février au 2 mars et du 12 au 27 avril. Enfin, la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) terminera la période des vacances scolaires, avec des congés d'hiver du 22 février au 9 mars et des vacances de printemps du 19 avril au 4 mai. Tous poursuivront ensuite les cours jusqu'au 5 juillet.

A ces dates de vacances s'ajouteront quelques ponts ou week-ends prolongés avec les jours fériés. L'année scolaire 2024/2025 sera plutôt un bon cru pour les adeptes de grand week-end. Le 1er novembre tombera, en effet, un vendredi tout comme le 15 août. Le 11 novembre permettra également un long week-end puisqu'il sera un lundi, de même que le 14 juillet. Moins de chance pour Noël et le Nouvel An qui seront en plein milieu de semaine, des mercredi. Le 1er et le 8 mai tombent des jeudis. Il faudra ajouter ceux qui ont des jours fixes comme le traditionnel jeudi de l'Ascension (29 mai), accompagné d'un pont, et les lundis de Pentecôte (9 juin) et de Pâques (21 avril).

Cette dernière date va d'ailleurs beaucoup plaire à l'une des trois zones. Le lundi de Pâques tombera au lendemain de la fin des vacances de printemps de la zone B. Elle pourra ainsi profiter d'un jour de repos supplémentaire et les élèves ne reprendront le chemin de l'école que le mardi 22 avril. A l'inverse, la zone A voit le lundi de Pâques ainsi que le 1er mai tomber pendant les vacances de printemps. Pas de bonus pour les petits Bordelais, Lyonnais ou autres Clermontois !

La zone B aura aussi seulement 5 semaines de cours entre les vacances de Noël et celles d'hiver contre 6 ou 7 pour les deux autres. S'il y aura six semaines entre les vacances d'hiver et de printemps pour tout le monde, la période sera toutefois bien plus longue pour la zone B entre les congés de printemps et l'été avec pas moins de 10 semaines consécutives pour finir l'année scolaire. Un dernier marathon sur la route des vacances d'été...