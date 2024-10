Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 25 octobre 2024, 75 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi fera-t-il de vous un millionnaire ? Réponse à l'heure des résultats.

Comme chaque vendredi, le tirage Euromillions propose une nouvelle cagnotte aux joueurs. Les participants peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Il leur en coûtera 2,50 euros s'ils se contentent d'une combinaison classique, soit cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile à choisir parmi les 12 possibles. Le tirage Euromillions aura lieu vers 21h30. Les résultats seront livrés ici même dans la foulée, que ce soit la combinaison gagnante ou le code My Million permettant d'empocher un million d'euros.

Pour les amateurs de tirages un peu spécial, sachez que la Française des jeux organise jeudi prochain un Super Loto spécial Halloween. À l'occasion de la fête où les sorcières et les vampires seront de sortie, la FDJ proposera exceptionnellement un tirage Loto dont la cagnotte sera de 13 millions d'euros minimum. Alors que 10 codes permettant d'empocher 20 000 euros sont tirés au sort chaque lundi, mercredi et samedi, ce jeudi 31 octobre 2024, la Française des jeux prévoit d'en tirer 50 ! De quoi faire de nombreux heureux. Mais contrairement à d'habitude, la grille sera vendue un peu plus chère. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros.