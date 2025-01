Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 21 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux proposait 86 millions d'euros aux joueurs. Avez-vous trouvé les résultats ?

Les 86 millions d'euros ont été remplacés par 98 millions sur le site de la Française des jeux, preuve que personne n'est parvenu à remporter le tirage Euromillions de ce mardi 21 janvier 2025. Néanmoins, si aucun joueur n'est arrivé à trouver le résultat gagnant du jour, deux grilles ont été presque correctement cochées. Un seul des deux numéros étoile leur manque. Leurs propriétaires remportent ainsi chacun la coquette somme de 85 022,70 euros. Les vainqueurs ont soixante jours à compter de cette date pour réclamer leur gain. Notons également que comme lors de chaque tirage Euromillions, un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone a pu remporter un million d'euros grâce au My Million.

Tirage du 21/01/2025 6 - 8 - 14 - 27 - 41 Etoiles : 4 - 5

MyMillion : KV 091 2370

Prochain tirage, vendredi. Avec une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat Euromillions, certains participants se demanderont sûrement, et à juste raison, comment augmenter leur chance de remporter le jackpot ? Plusieurs options s'offrent à eux, mais elles ne sont pas sans inconvénients. En effet, les joueurs peuvent parier davantage qu'une seule combinaison classique. Au lieu de se contenter de cinq chiffres et deux numéros étoile, ils peuvent cocher par exemple un sixième chiffre. Attention, celui-ci augmentera leurs chances, mais ne garantit en rien une victoire. Par ailleurs, plus on coche de cases, plus le prix de la grille augmente. Autre option : tenter sa chance au Loto. Demain, 11 millions d'euros seront en jeu, c'est nettement moins qu'à l'Euromillions, mais en ne pariant qu'une combinaison, un joueur à une chance sur 19 millions de trouver les résultats gagnants. C'est peu, mais tout de même sept fois plus de chance qu'à l'Euromillions !