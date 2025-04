Météo : une "bouffée de chaleur" de plusieurs jours annoncée à partir de cette date

Après un week-end instable, des températures dépassant les 25 degrés sont annoncées pour la semaine du 1er mai dans certaines régions.

Le temps a été assez mitigé cette semaine en France, avec notamment une importante perturbation mercredi. Ce vendredi 25 avril, la situation s'améliore avec de belles éclaircies et les températures rejoignent les normales de saison. Samedi 26 avril, les conditions météo seront assez instables avec des averses sur la moitié ouest. L'est sera davantage épargné avec un temps assez lumineux.

Dès dimanche, l'anticyclone va se renforcer et le beau temps va envahir les trois quarts du pays. Cependant dans le PACA et en Corse, l'instabilité sera de retour avec des averses, pouvant prendre un caractère orageux. Les températures seront alors plus douces au nord, tournant autour d'une vingtaine de degrés.

La semaine prochaine, les températures vont connaitre un bond. Une nouvelle goutte froide va s'approcher du Portugal et changer l'orientation des vents, permettant une remontée d'air chaud sur la France. La Chaine Météo annonce entre 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, soit une "bouffée" de chaleur. La barre des 25 degrés sera, en effet, dépassée dans plusieurs régions. Dès lundi, le soleil règnera sur le pays, malgré le maintien d'un risque orageux dans l'extrême sud-est. Mardi et mercredi, de la Nouvelle-Aquitaine au bassin parisien, la chaleur sera au rendez-vous avec 25 degrés à Bordeaux, 24 à Paris, 23 à Nantes ou encore à Lille. Les orages pourraient cependant remonter à l'est.

© La Chaine météo

Le thermomètre va poursuivre sa hausse le jeudi 1er mai avec des pointes à 27 degrés, soit des températures dignes d'un mois de juin. Il pourrait s'agir du 1er mai le plus chaud depuis 20 ans et du "plus beau des ponts de mai" de cette année, selon La Chaine Météo. La chaleur va donc durer plusieurs jours. Une excellente nouvelle pour ceux qui sont encore en vacances ou qui vont profiter du pont du 1er mai.

"La semaine sera généralement sèche et le temps clément. Des averses pourront parfois se développer en journée sur le sud du pays et principalement en montagne", prévoit de son côté Météo France. Le temps pourrait ensuite se dégrader à parti fin de semaine prochaine et les températures redescendre progressivement. Une dégradation généralisée est notamment attendue dimanche prochain.