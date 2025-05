Vous souffrez peut-être d'aplaventrisme sans le savoir, voici le symptôme à connaitre

Chaque année, de nouveaux mots entrent dans le dictionnaire. Il serait bon de connaitre ce que signifie "aplaventrisme" car vous pouvez en souffrir.

150 nouveaux mots, locutions ou expressions ont fait leur apparition dans le Petit Larousse pour l'édition 2026, disponible le 26 mai 2025. Pour y trouver une place, ils doivent être utilisés par plusieurs générations et catégories socioprofessionnelles, mais aussi être suffisamment employés dans le langage courant.

Plusieurs mots liés aux Jeux olympiques 2024 ont fait leur entrée comme les deux parasports le cécifoot et la boccia, ainsi que des termes se rapportant à des loisirs comme le padel et l'urbex. Des expressions familières utilisées fréquemment par les jeunes comme "bader" et "gros", avec une nouvelle signification de "camarade" ou "ami", sont aussi désormais dans le dictionnaire. La gastronomie a également été mise à l'honneur avec le "food truck" ou "l'unami", cinquième saveur après le sucré, le salé, l'amer et l'acide.

Certains syndromes, liés à l'évolution de la société, font aussi leur apparition. En plus du "syndrome de l'imposteur", qui représente le sentiment d'illégitimité éprouvé par une personne dans ses études ou sa carrière, on retrouve aussi l'autophobie, la peur irraisonnée à l'idée d'être seul. Cette crainte peut toucher de nombreuses personnes, tout comme "l'aplaventrisme", qui fait aussi partie de la liste des nouveaux arrivants.

L'aplaventrisme, nom masculin singulier, vient de "à plat ventre", auquel se rajoute le suffixe "isme". Cette image renvoie à une attitude de soumission. Elle peut se faire devant quelqu'un, face à un groupe ou même devant un pays. L'objectif : en tirer profit ou éviter un conflit. Le site du Larousse résume ainsi la définition : "Fait d'adopter une attitude servile, de ramper devant ses supérieurs".

Par exemple, "les excuses faites à cet État dictatorial relèvent de l'aplaventrisme". Ce terme a un usage assez courant au Québec. La Presse, journal quotidien québécois, titrait notamment le 10 avril dernier : "Quand l'aplaventrisme (face à Trump) mène au désastre".

Alors, souffrez-vous d'aplaventrisme ? Si c'est le cas, il faut peut-être vous questionner sur votre besoin de recourir à une telle attitude. Sinon, cela peut toujours vous faire un nouveau mot pour votre prochaine partie de scrabble et il peut faire gagner beaucoup de points, au vu de sa longueur et des lettres qui le composent.