L'été et la chaleur, c'est déjà terminé ? La météo détaillée jusqu'à fin septembre est assez claire

En septembre, l'été peut jouer les prolongations. Mais ces derniers jours, c'est loin d'être le cas. Les prochaines semaines seront-elles meilleures ? Les prévisions jusqu'à fin septembre.

Ce lundi 1er septembre a débuté l'automne météorologique et il démarrera officiellement sur le calendrier le 22. Le temps est pourtant déjà de saison : pluie, vent et chute des températures ponctuent ces derniers jours. L'été est-il vraiment arrivé à son terme, ou une petite prolongation peut-elle encore se dessiner ? Le temps peut s'avérer très variable en septembre. En 2023, le mois avait été particulièrement chaud et ensoleillé avec 8 à 10 jours à plus de 30 degrés du centre-ouest au bassin parisien et jusqu'à la Normandie. A l'inverse, en 2024, une vague de fraicheur précoce s'était produite à la mi-septembre avec quelques gelées.

Pour cette année, le mois de septembre pourrait se retrouver divisé en deux. Si un temps plus calme est annoncé pour ce week-end, avec quelques degrés de gagnés et du beau temps, la pluie pourrait rapidement revenir dimanche 7 septembre par l'ouest, avant de s'étendre à une majeure partie du pays dès lundi 8 septembre. En milieu de semaine, le temps pourrait s'améliorer dans le sud-est, mais il faudrait de nouveau attendre la fin de semaine pour voir le beau temps revenir un peu partout, selon les premières prévisions.

"Le temps serait plus automnal au nord et près de la Manche avec des averses, nuages et du vent, tandis qu'au sud, les belles journées seraient plus nombreuses", prévoit La Chaine Météo pour la semaine du 8 au 14 septembre. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte des prévisions pour le jeudi 11 septembre.

© ECMWF

A partir de la mi-septembre, le scénario privilégié est celui de l'installation de l'anticyclone, avec un temps plus calme même au nord. Les précipitations pourraient donc s'amenuiser. Les températures pourraient alors repartir à la hausse, devenant très agréables l'après-midi.

Pour la dernière semaine de septembre, il est probable que cette tendance se poursuive, allant même vers "un franc retour de conditions estivales", selon La Chaine Météo. Sous l'influence d'un flux de sud-sud-ouest doux, voire chaud dans les régions du sud, les températures pourraient en moyenne se situer 2 degrés au-dessus des normales de saison. La seconde quinzaine du mois de septembre aurait donc des allures bien plus estivales que la première. Au vu du délai, ces prévisions restent à préciser, il s'agit pour le moment des scénarios prépondérants.

S'il pourra encore faire ponctuellement chaud, notamment près du bassin méditerranéen, des vagues de chaleur ne sont pas annoncées. Et la variabilité reste un critère très notable : comme le rappelle la Chaîne Météo, "septembre est marqué par de forts contrastes de températures, avec des amplitudes importantes entre les matinées parfois fraîches et les après-midi encore chaudes. Au sein d'une même journée, par ciel dégagé, on peut ainsi passer de +3°C le matin à 25°C l'après-midi".