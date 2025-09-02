Le souffleur de feuilles va disparaître : certains veulent même l'interdire et voici son remplaçant

Des alternatives arrivent sur le marché, poussant certaines villes à envisager l'interdiction des souffleurs de feuilles les plus populaires.

Préparez-vous à les entendre ces prochaines semaines ! Peut-être les avez-vous même déjà utilisé ou entendu dans votre voisinage. Les souffleurs de feuilles sont très populaires en automne et de nombreux jardiniers ou services municipaux ont déjà recours à ses services après un été chaud et sec qui a vu les arbres souffrir et perdre prématurément leurs feuilles. Pourtant, les jours de certains appareils semblent comptés. Des alternatives arrivent sur le marché et pourraient vite s'imposer, surtout si certaines villes interdisent les modèles classiques.

C'est même déjà le cas outre-Atlantique ! Aux États-Unis, Philadelphie pourrait bientôt franchir ce pas. Selon le média TCD The Cooldown, un projet de loi a été présenté par un membre du conseil municipal et vise à interdire l'utilisation des souffleurs de feuilles à essence dans les limites de la ville. Une initiative saluée par des habitants, et même certains professionnels du paysagisme, selon le média local Philadelphia Inquirer.

Le projet de loi, intitulé "Bruit et vibrations excessives", gagne du terrain avec le soutien de Jamie Gauthier, présidente de la commission environnementale de la ville. Elle souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de nuisance sonore, mais aussi de santé publique et de lutte contre le réchauffement climatique.

Une étude de PennEnvironment révélait ainsi qu'en 2020, les équipements de jardin à essence de Philadelphie ont émis plus de 50 000 tonnes de polluants atmosphériques, soit davantage que les émissions nocives de 400 000 voitures. Ces polluants aggravent les problèmes respiratoires comme l'asthme, en particulier dans les communautés déjà exposées.

Mais alors comment le remplacer ? Faudra-t-il ressortir le bon vieux râteau ? Non, des fabricants comme Milwaukee Tool et Stihl ont déjà présenté des souffleurs électriques. Ces modèles émettent un bourdonnement d'environ 60 décibels contre 75 à 80 décibels pour les modèles thermiques selon le projet de loi à Philadelphie.

Attention, les appareils électriques sont aujourd'hui plus coûteux et l'utilisation professionnelle encore limitée par l'autonomie des batteries. Selon les fabricants, des progrès importants ont toutefois déjà été réalisés et l'utilisation peut être rapidement économique par rapport à un modèle thermique si l'on prend en compte le carburant, la maintenance et la durée de vie des moteurs à essence.Philadelphie ne serait en plus pas la première ville à légiférer selon la presse américaine. Washington D.C. et Arlington dans le Massachusetts ont déjà pris des interdictions similaires.