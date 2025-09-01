Soleil et baignade garantis en septembre : c'est la destination parfaite à 2 heures de Paris

A 2 heures de vol d'avion à peine, voici la destination coup de cœur pour prolonger l'été.

Le mois de septembre rime souvent avec grisaille. Et si cette année, vous échappiez à la morosité ambiante de la rentrée avec une dernière escapade ensoleillée ? En voici une à découvrir au moins virtuellement ! A moins de 2 heures de vol direct de Paris, il existe ainsi une ville de bord de mer où l'été joue les prolongations.

Là-bas en septembre, le soleil brille encore et la baignade est à une température idéale d'environ 24,5 °C. Selon La Chaîne Météo, le mois de septembre "est caractérisé le plus souvent par un temps ensoleillé", et des températures minimales "en moyenne de 21 °C" et "maximales de 24 °C", avec un ressenti de maximum 28 °C.

L'avantage d'y aller en septembre, c'est que vous ne rencontrerez ni la chaleur étouffante, ni la foule, ni les prix de la haute-saison. A vous les bains de mer sans avoir à jouer des coudes pour poser votre serviette sur la plage ! Et ce n'est pas tout : vous pourrez combiner allégrement baignade et visites culturelles. On parle ici d'un bon compromis entre urbain et balnéaire, les deux côtés étant facilement accessibles via les stations de tram ou le bus des plages.

Cette ville magnifique en septembre, c'est Valence (Valencia en espagnol) sur la côte est de l'Espagne. Vous passerez la matinée à la plage sous un soleil radieux à Malvarrosa au nord, d'un kilomètre bordé d'une charmante promenade, ou à El Saler au sud, entourée de belles dunes et de pinèdes.

Plage de Malvarrosa à Valencia. © lunamarina - stock.adobe.com

L'après-midi, vous flânerez dans les ruelles du quartier du Carmen où se trouve la somptueuse cathédrale Sainte-Marie de Valence ou partirez explorer la Cité des Arts et des Sciences à l'architecture futuriste qui abrite le palais des Arts, un planétarium, un musée interactif sur la science, un jardin botanique et L'Oceanogràfic, le plus grand aquarium d'Europe (10 hectares) !

La Cité des Arts et des Sciences de Valencia. © dietwalther - stock.adobe.com

Les gastronomes ne seront pas en reste. Saviez-vous que Valence est la capitale mondiale de la paella, rien que ça ? Le mois de septembre sera le bon moment pour assister à la journée mondiale de la paella le samedi 20, qui a pour point d'orgue la Compétition Internationale de Paella, avec des chefs qui s'affrontent sur la place publique pour remporter le titre de "Meilleur cuisinier de paella au monde".

Sur le front de mer, vous ne manquerez pas de vous désaltérer avec une horchata de chufas, véritable institution locale non alcoolisée qui se boit glacée et accompagnée d'un fartón, ce petit bâtonnet de pâte levée sucrée iconique de la province de Valence. Vous dégusterez d'autres spécialités locales, comme la fideuà (cousine catalane de la paella à base de petites pâtes courtes à la place du riz) à l'incontournable Marché Central au bâtiment bien reconnaissable à son design Art nouveau.

Oubliez la routine et laissez-vous donc tenter par ce voyage à Valence. Le temps de vol direct entre Paris et Valence est de 2 heures seulement, et rien de plus simple que de rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport via le métro en une vingtaine de minutes pour 5 euros. Qui dit mieux ?